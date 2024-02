Claudia Varela, presidenta de la entidad Farmaceutica, informó que ahora las vacunas están disponibles para su adquisición en farmacias, tanto de forma particular como a través de algunas obras sociales que ofrecen cobertura parcial. "Hay stock suficiente", aseguró Varela, destacando que este suministro es una respuesta crucial dada la creciente curva de casos en la región.

El gobierno ratifica que no enviará los fondos educativos y empuja a los gremios a la huelga

Además, en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, indicó que, "en principio, la Nación no va a transferir" a las provincias los recursos económicos correspondientes a el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales (FONID) y los comedores escolares porque "considera que hoy no tiene existencia, no existen".