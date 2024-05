El fútbol argentino aún lamenta la perdida de César Luis Menotti, el entrenador campeón con la Selección en su primer título del mundo falleció este domingo a los 85 años. El velorio del Flaco se llevó a cabo en el predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza. Fue una íntima ceremonia en la que estuvieron Claudio Chiqui Tapia, el actual entrenador de la albiceleste Lionel Scaloni, Walter Samuel, familiares y demás allegados al Flaco.

El velorio tuvo lugar en la cancha de futsal del predio Lionel Messi, el mismo estaba cerrado al público general. Solamente pudieron ingresar familiares, amigos y personalidades destacas del fútbol. Uno de los primeros que arribó fue Daniel Pasarella, capitán de la selección campeona del mundo en el 78. Además, el resto de aquel plantel también pasó a dejar el ultimo adiós a Menotti, entre ellos, el Pato Ubaldo Matildo Fillol, el Conejo Tarantini y Daniel Bertoni.

Sumados a ellos, otras personalidades del mundo del futbol que se dieron presentes fueron José Nestor Pekerman, Daniel Bertoni, Lalo Maradona hermano de Diego, Frank Kudelka, Ricardo Bochini, entre otros. También estuvo presente Lionel Scaloni, quien llegó acompañado de su ayudante Walter Samuel, Pablo Aimar y todo su cuerpo técnico. En su momento, fue el propio Menotti quien bancó a Scaloni cuando fue designado entrenador de la Argentina.

Alejandro Menotti, hijo del Flaco, agradeció a aquellos que se hicieron presentes en la ceremonia. "Si les tuviera que agradecer a todos los que compartieron la vida con él, no me alcanzarían los 85 años que vivió. Pero no quiero dejar de agradecerle al presidente de la AFA, Claudio Tapia. Hizo que los últimos años de mi viejo los viviera en el lugar que siempre soñó y seguramente en el lugar que más quiso. Y agradecerle al CT de la Selección, que le permitió ya con muchos años convivir con jóvenes apasionados y volver a estar en lo que siempre amo”, declaró.

Los restos físicos del Flaco arribaron al predio de la Asociación del Futbol Argentino cerca de las ocho de la mañana, el evento tuvo lugar hasta casi las 17.