Tiene 46 años y es el arquero más viejo del fútbol argentino: la historia de Martín Ríos

Martín Ríos es el futbolista más longevo del fútbol argentino. Con 46 años sigue vigente y es el arquero titular de Deportivo Merlo. Si bien cada vez se alarga más la edad hasta la que juegan los profesionales, lo del nacido en Arrecifes es un récord complejo de alcanzar.

A nivel mundial, los casos más recordados de jugadores que dejaron la actividad cuando cumplieron cuatro décadas o más son Ryan Giggs, Javier Zanetti, Alessandro Del Piero o Paolo Maldini, quienes lo hicieron a los 40, o Roberto Carlos y Robert Pires, que llegaron a jugar hasta los 42.

Ríos, quien hizo la mayoría de su carrera en el ascenso, en diciembre del año pasado contó en una nota para El Gráfico cómo hizo para mantenerse en actividad hasta los 46: "Como todo en la vida, tenés que estar bien y sentir el apoyo, más cuando uno llega a cierta edad en la que la familia debe ser una banca grande. Uno lo hace porque le gusta y lo apasiona, sumado a que me cuesta tomar la decisión de seguir otro camino".

Antes de su largo recorrido en el Ascenso, donde vistió las camisetas de Ferro, Brown de Adrogué, Estudiantes de Buenos Aires y Deportivo Maipú, además de haber jugado en Universidad Católica de Ecuador, pasó por las Inferiores de Boca, pero quedó libre en Cuarta.

Después de eso recaló en Huracán, club en el que hizo su debut en 1998. Más allá de la trayectoria, él mismo aseguró que fue producto del trabajo y no de sus condiciones innatas: "Nunca soñé con poder llegar. Siempre fui un arquero común, no contaba con cualidades físicas porque no soy tan alto, pero sí tenía muchas ganas de entrenar".



A medida que pasan los años la diferencia de edad con sus compañeros se acrecienta, pero eso no es un problema. "Cuando voy a entrenar no lo pienso. Me siento uno más. Imaginate llegar a un grupo en el que algunos compañeros tienen 18 años y yo 46... Pero trato de dar lo máximo día a día y de disfrutar. Son cosas que uno valora: los buenos y malos momentos a uno lo llenan de aprendizaje. No voy por el hecho de decir que soy el más viejo y listo", reconoce.

Más allá de que sus carreras no son comparables, Ríos superó en una estadística al exfutbolista Gianluigi Buffon, quien fue campeón del mundo con Italia en Alemania 2006 y se retiró del profesionalismo en agosto de 2023, con 45 años.

Si bien cada vez falta menos para que deje el fútbol, el propio Ríos dejó en claro que no lo tiene definido. "Quisiera retirarme de una manera linda y positiva. Suena un poco egoísta porque lo que viví fue hermoso. Formar parte de grandes grupos fue hermoso y una meta cumplida. Y en lo personal, haber formado una familia y cosechado amigos por todos lados fueron otros sueños cumplidos", aseguró el año pasado.