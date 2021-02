«El radicalismo no será furgón de cola de nada, tendrá candidato a Presidente»

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aseguró hoy que el radicalismo tendrá «candidato propio» en 2023 y que no permitirá que el PRO les «camine el patio trasero» del partido, ni será «el furgón de cola» de Juntos por el Cambio.

En ese sentido, el dirigente de la UCR manifestó: «Mauricio (Macri) no es líder de mi partido. Si el radicalismo quiere volver a gobernar en el 2023 tenemos que plantar un Juntos por el Cambio serio».

Morales, en el contexto de las elecciones legislativas y con una mirada futura a las presidenciales, manifestó que «el radicalismo no va a ser furgón de cola de nada, va a tener candidato a Presidente», y confirmó que su partido «va a disputar todos los espacios en Juntos por el Cambio».

Al respecto, aseguró: «No dejaremos que el PRO nos camine el patio trasero del partido. Nosotros no tenemos jefes».

Por otra parte, sobre la iniciativa oficial de ver la posibilidad de suspender las PASO por la pandemia, el mandatario norteño precisó que «conceptualmente» está «en contra de las primarias».

Además, Morales puso en duda los comicios, al señalar: «A mí no me parece que hagamos elecciones, no se pueden hacer comicios cuando estamos con un problema serio de luchar contra la muerte».

De todos modos, aclaró que «en Juntos por el Cambio se va a acatar lo que se resuelva, pero hay que tener mucho cuidado con eso, en ese tema de la agenda, yo creo que el Gobierno tiene razón».

Morales, en tanto, se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia que este jueves dejó firme una condena de dos años de prisión contra la dirigente kirchnerista Milagro Sala.

«El fallo de la Corte Suprema sobre Milagro Sala reafirma que hubo hechos concretos de violencia y corrupción», recalcó el gobernador de Jujuy, enfrentado políticamente a la referente social.