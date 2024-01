"Río Negro responde a las amenazas de Milei: 'Podríamos dejar al gobierno sin energía'".

Ayer, el presidente Javier Milei hizo una dura advertencia durante la reunión de Gabinete: "los voy a dejar sin un peso", en referencia a los gobernadores, al cortarles las partidas presupuestarias si los diputados de cada distrito no acompañan el proyecto oficialista.

Hoy, el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, dijo que las provincias podrían dejar al Gobierno "sin petróleo, gas y energía hidroeléctrica”.

Las declaraciones de Pesatti se dan en el medio de las negociaciones en el Congreso por la Ley Ómnibus, donde los mandatarios provinciales se resisten a apoyar algunos artículos, entre ellos, la suba de retenciones.

“Lo que dijo el presidente Milei es una provocación absoluta y lleva el país hacia extremos del que podría resultar muy difícil volver. Si el Presidente de la Nación amenaza con dejar a las provincias sin los recursos fiscales que le corresponden, las provincias, como las patagónicas, podrían dejar al gobierno nacional sin petróleo, sin gas y sin energía hidroeléctrica”, expresó en sus redes sociales el vicegobernador.

De todos modos, aclaró que “llegar a eso sería poner a la Argentina al borde de la disolución nacional o de una guerra civil y es lo que el Presidente debiera considerar antes de expresarse con semejantes niveles de violencia al utilizar la amenaza como método. Él tiene todo el derecho del mundo de mandar una Ley Ómnibus y pretender que el Congreso se la apruebe sin que los parlamentarios le modifiquen un punto o una coma. Pero también tiene el deber, como presidente de una república democrática, de aceptar la decisión que el Congreso tome, aunque no le guste”.

“Si la amenaza es ‘los vamos a fundir’ nosotros también vamos a tener que defendernos frente a esa actitud. Y, por supuesto, podríamos -literalmente- dejar sin energía al gobierno nacional porque la Patagonia es fundamentalmente el verdadero motor energético de la Argentina, por la cantidad de energía que produce. En ese juego de amenazas, uno responde como puede. No se puede utilizar la amenaza como metodología para gobernar. ‘Los voy a fundir a todos’. ¿Quién se cree que es quien hoy está ocupando la Presidencia? Es un ciudadano más, no puede decir semejante cosa”, agregó Pesatti durante una entrevista con Radio 10.

En medio de fuertes discusiones y de muchas dudas respecto a los votos que necesita el oficialismo para aprobar los puntos clave de la Ley Ómnibus, el diputado Miguel Ángel Pichetto también dio definición contundente sobre el Gobierno. “No me asusta nada, lo que digo es que me parece que no es bueno para el país, hay que encontrar un sendero de diálogo positivo y salir de la agresión. Hay que reconstruir el diálogo con los gobernadores de manera sincera, que sirva para que también acompañen una política nacional y ellos no sientan que pierden capacidad de funcionamiento en sus provincias”.