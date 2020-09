Elortondo: se liberan los controles en los ingresos y se retiran los cortes

Desde fines de marzo, tomamos la decisión de restringir los accesos a nuestro pueblo como primera medida ante la llegada de la pandemia de coronavirus. Honestamente era algo que no esperábamos y que nos tomó por sorpresa como pasó en muchos lugares del país.

Esa iniciativa que se replicó en varios puntos de la región, fue una de las tantas herramientas que se tomaron para evitar la propagación del COVID-19. Pero hoy, seis meses después con el pico de contagios que tenemos en todo Santa Fe, los esfuerzos los tenemos que poner adentro de Elortondo. Sirvieron en su momento para controlar la situación interna, contener y responder ante los casos que se presentaron del virus.

Es decir, hoy esta medida necesita renovarse porque es un hecho que en la zona hay circulación comunitaria del virus. Ahora, en este momento, la mejor medida y la más efectiva es la responsabilidad personal. La conciencia de cada uno es lo que va a marcar la diferencia: barbijo, distancia social, limpieza de manos y superficies; no compartir el mate ni tomar del mismo pico.

Pasamos por muchas etapas y no negamos que los controles fueron efectivos. Sirvieron y sumaron. Con personal fijo bajo la lluvia, el frio, los días de calor y a veces hasta tratando de minimizar un enojo. Pero hoy eso ya es insostenible. Hay un desgaste, cansancio físico y mental de los trabajadores. Honestamente es personal que tenemos destinado a otras áreas. Quienes están en los controles, son quienes se ocupan del mantenimiento del pueblo, de la limpieza y del ordenamiento.

Por todo esto, les contamos que desde este lunes 28 de septiembre liberamos los controles en los ingresos y retiramos los cortes, al igual que está sucediendo en otras localidades del departamento General López. Esto no quiere decir que nos desprendemos de la tarea de cuidar a la comunidad ante la pandemia, por el contrario. Ahora enfocamos todos los esfuerzos internamente. Las tareas se ajustan para contener “puertas adentro”.

Les volvemos a pedir responsabilidad, compromiso, empatía y solidaridad. Con pequeños esfuerzos, en modo colectivo, podemos hacer grandes cosas. No aflojemos y sigamos trabajando organizados.