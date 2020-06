La Jefa de Anses Venado Tuerto cruzó fuertemente a su antecesor en el cargo

“Desde que asumimos en la conducción de Anses Venado Tuerto hemos sido muy cautelosos a la hora de informar a la población, puesto que no solo se produjo un cambio de administración, de criterios, de políticas incluso; sino que además estamos trabajando con todas las limitantes de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, que ha tenido repercusión en el ordenamiento del trabajo en la propia oficina. Sin embargo, esta persona sale por los medios de comunicación, hablando incluso en primera persona del plural, con un ‘nosotros’, como si aún fuera parte de la unidad de gestión”, relató la Dra. María Cristina Gómez; responsable del organismo desde hace un mes.

Según señala Gómez, cuenta con documentación en la cual Pena “ha invitado a los ciudadanos a ingresar a páginas que ya están fuera de servicio, realizando señalamientos sobre programas que han variado, incluso ha conminado a los ciudadanos asistir a las oficinas sin tener en cuenta cuáles son los turnos que estamos otorgando, generando un enorme perjuicio a los vecinos que pierden su tiempo al seguir instrucciones de alguien que desconoce la actualidad del organismo, y también al personal”.

“Desconocemos cuál es la intención del contador Pena de salir a los medios aprovechando el vínculo que ha tenido con este organismo. Soy una persona que naturalmente es bien intencionada y piensa lo mejor del prójimo. Supongo que debe tener ganas de colaborar brindando información a los vecinos, por lo que le pedimos que sea responsable y se interiorice sobre el funcionamiento actual del organismo, de los programas, de los trámites y la forma de funcionamiento que hemos adoptado en estos tiempos tan complejos; y recién luego salga a los medios a exponer su conocimiento. Y que por favor aclare desde dónde comunica”, agrega.

Para la Dra Gómez, “el contador Pena debe informar que está desvinculado de ANSES y que no lo une ningún vínculo a esta repartición. No cuestiono que lo haga, solo que aclare que no tiene nada que ver con ANSES y que consulte con nosotros cuál es la actualidad del organismo”.

