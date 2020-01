Murió el bailarín Juan Carlos Acosta, ex participante de «Showmatch»

El bailarín del programa televisivo «Bailando por un sueño» Juan Carlos Acosta, de 41 años, reconocido por acompañar a figuras como Nazarena Vélez y Jesica Cirio, murió este lunes por causas que no fueron informadas.

La noticia se conoció por medio de una publicación del coreógrafo Flavio Mendoza en su red social Instagram, donde manifestó: «No puedo creer que ya no estés en este mundo, Juan. Un gran artista y excelente persona, que Dios esté con vos».

Aún se desconoce el motivo de su fallecimiento pero, según las primeras informaciones, Acosta habría llamado a su pareja por teléfono para contarle que no se sentía bien y poco después fue hallado sin vida en su vivienda.

La bailarina y panelista Cinthia Fernandez utilizó su cuenta de Twitter para despedir al artista: «Juanqui mi amor QDEP, siempre alegre siempre hiper movedizo buscando crecer, siempre buen compañero, no puedo creerlo», dijo.

Pese a las tensas peleas que mantuvieron cuando fueron compañeros de certamen, Nazarena Vélez también le dedicó unas palabras a su ex bailarín: «Extremadamente talentoso y perfeccionista. Así era Juan. Me desperté con la triste noticia de su partida y solo puedo decir que me quedo con el recuerdo de un pibe con ganas, profesional, que odiaba mis llegadas tardes o que no me importara nada de nada ser la mejor bailando».

«Te despido recordando nuestros mejores y peores momentos con una sonrisa y como seguramente a vos te gustaría, bailando. Descansá tranquilo, Juanca, porque siempre brillás, siempre, buen viaje», agregó.

Juan Carlos Acosta participó de las ediciones del «Bailando» de los años 2014 y 2015, mientras que su última aparición en el programa de Marcelo Tinelli fue en la apertura del ciclo en 2018.