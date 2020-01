Tensión en la Policía con Saín: «Está haciendo un show mediático»

Sin lugar a dudas el mayor sacudón que generó el cambio de gobierno en la provincia de Santa Fe fue en la Policía. Las controvertidas formas del nuevo ministro de Seguridad, Marcelo Saín, generaron un profundo malestar en la fuerza que lejos está de mantenerse en secreto.

Acusaciones de connivencia con la mafia, designaciones y destituciones cuestionadas y una «guerra» pública con jefes policiales; estas fueron las postales del mes y medio que lleva Saín a cargo del Ministerio. La tensa relación con las fuerzas es evidente y los referentes de la Policía lo hacen saber.

Alberto Martínez, secretario general de la Asociación Profesional Policial Santa Fe (Apropol), sindicato no reconocido oficialmente, dialogó en CLG y criticó duramente a Saín y sus políticas: «Cualquier gobierno tiene derecho a elegir sus jefes policiales, pero no de la forma en que lo están haciendo, bajo un avasallamiento de ciertos derechos que tiene cualquier persona, como el respeto».



«No se pueden tirar funcionarios por la ventana, no se puede agraviar gratuitamente. Venimos sosteniendo que si el ministro Saín tiene alguna prueba de lo que está diciendo lo vamos a acompañar a la Justicia, no encubrimos a nadie ni nos interesa. Pero no hay pruebas, no hay nada«, aseveró.

Martínez apuntó al ministro por las distintas destituciones: «Se ha escuchado por boca de Saín que ni siquiera hay investigaciones, todos los funcionarios que corrieron lo han hecho por sensación térmica». Y agregó: «Si tiene pruebas las tiene que presentar, ir a la Justicia como corresponde y no hacer un show mediático como está haciendo con una catarata de agravios innecesaria».

«Estamos en una situación prácticamente farandulesca. El estilo Saín trae estas consecuencias, ya le ha pasado en la Policía Bonaerense, donde fue corrido por estos motivos, y también le pasó en la Policía Aeroportuaria. Si esto se sigue profundizando va a traer problemas más graves«, lanzó.

El ex policía insistió con las críticas por los cambios en las jefaturas: «No se puede manosear a la gente de esta forma. Un oficial que arranca desde abajo y llega a las últimas jerarquías implica un mínimo de 30 años de servicio y no se puede convertirlo en un demonio con acusaciones de un día para el otro».

Para ejemplificar, se refirió al caso de Claudio Romano, quien fue designado por Saín como jefe de la Unidad Regional II y destituido once días después: «Lo echaron aduciendo que no había rendido y prácticamente diciendo que era un inútil. En 11 días no tenés tiempo de hacer ninguna gestión, recién te estás acomodando. En ese tiempo no hubo correcciones, llamados de atención, ni nada. Es decir, de un día para el otro lo echaron como un perro«.

«Es ver quién la tiene más larga en la cuadra, el ministro tiene que comportarse como lo que es, no como un chiquilín«, aseguró. Además, también cargó contra el gobernador: «Muchos hemos votado a Perotti buscando un cambio, pero no esto. Lo digo con mucho dolor, pero el gobernador tiene responsabilidad en esto porque él lo designó a Saín y lo está sosteniendo».

Por otra parte, el titular de Apropol se refirió a la forma en que Perotti y Saín están enfrentando la ola de violencia que atraviesa la provincia: «Si tuviera que enumerar las políticas que se están tomando contra la inseguridad puedo contarlas con una mano. Lo que hubo hasta ahora fue un ministro megalómano«.

Por último, advirtió que las condiciones de trabajo de la Policía «son pésimas»: «Un policía hoy gana $34.000 y la canasta familiar a diciembre estaba $60.000. Es decir, no llegamos a la mitad de la canasta. No se sabe si vamos a seguir con la cláusula gatillo, hay 40 móviles en Rosario que no tienen cubiertas, hay móviles sin nafta. El ministro Saín, que es el delegado político del gobernador, se tiene que concentrar en esto».