Francisco Mercado, el chef y sobrino de Alicia Kirchner que será director del Banco Nación

Fue designado por el presidente Alberto Fernández el 8 de enero. El joven catamarqueño no tiene título terciario ni universitario.

El presidente Alberto Fernández designó el 8 de enero en el directorio de Banco Nación a Francisco Angel Mercado. El joven catamarqueño no tiene título terciario ni universitario y cuenta con un diploma de secundario en la Escuela Quintana y un curso de Chef realizado en el Gremio de Gastronómicos, UTHGRA.

Si bien “Pacho” -como lo llaman sus conocidos- no tiene conocimientos de economía, su vinculación con la familia Kirchner le depararon un cargo central en la política nacional. Es que Mercado es sobrino nieto de Alicia Kirchner e hijastro de la exgobernadora Lucía Corpacci.

El diputado provincial por la UCR, Tiago Puente, advirtió en declaraciones a radio Mitre que “no cumple con ningún requisito para formar parte del directorio del Banco Nación. Angel Francisco Mercado no tiene probada idoneidad ni experiencia en materia legal, bancaria y administración monetaria como dice la ley”.

“Este personaje no tiene los requisitos para formar parte del Banco, no tiene probada idoneidad económica y financiera, no tiene conocimientos en absoluto”, reiteró Puente.

Mercado atiende un almacén de vinos y bebidas en la Av Illía, la zona más alta de San Fernando del Valle de Catamarca.