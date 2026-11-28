Rosario registró un noviembre récord con más de 100.000 visitantes
Rosario recibió más de 100.000 visitantes durante un fin de semana de noviembre, según se informó el sábado 28 de noviembre. La alta afluencia turística llevó a que los hoteles de la ciudad alcanzaran casi el 100% de ocupación.
Foto: Redes sociales
Este aumento en la llegada de turistas generó una facturación millonaria para el sector hotelero y comercial local. La combinación de eventos culturales, deportivos y actividades recreativas fue clave para impulsar este crecimiento.
Las autoridades locales destacaron que la diversificación de la oferta turística y la promoción de la ciudad como destino contribuyeron a este resultado positivo. Además, se espera que esta tendencia continúe durante la temporada de verano, con nuevas propuestas para atraer visitantes.
El impacto económico se refleja también en el movimiento de restaurantes, comercios y servicios vinculados al turismo, que reportaron un incremento significativo en sus ventas. La ocupación hotelera cercana al 100% indica una demanda sostenida y una recuperación del sector tras los años de restricciones por la pandemia.
En este marco, se prevé que Rosario mantenga su posicionamiento como uno de los principales destinos turísticos de la provincia de Santa Fe, con un calendario de eventos que continuará atrayendo público local y regional.
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