La provincia de Santa Fe presentó la edición 2027 de la expo Todo Láctea, que se llevará a cabo del 11 al 13 de mayo en el Centro de Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (Cicae). El encuentro, uno de los principales del sector lechero, contará con alrededor de 250 stands, disertantes internacionales y jornadas técnicas.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó la importancia de que la feria vuelva a realizarse en Esperanza, considerada la cuenca lechera por excelencia. Según Puccini, la provincia produce casi 3.600 millones de litros de leche anuales y fabrica insumos y equipos clave para la industria.

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Por su parte, el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, señaló que el evento potencia toda la cadena productiva lechera y resaltó la necesidad de incorporar la agenda global para adaptarse a las demandas internacionales.

El director de Todo Láctea, José María Iachetta, adelantó que la muestra incluirá innovaciones para la industria y un Simposio de Ciencia y Tecnología de Lácteos. Se espera la participación de entre 300 y 500 visitantes extranjeros, principalmente de América Latina.

Entre las novedades, se realizará el concurso Gondoláctea, el primero en Argentina que premia quesos comprados en góndola, y una competencia de dulce de leche. Además, el espacio Vía Láctea exhibirá razas lecheras y ejemplares de búfalos, ovejas, cabras y burras.

Las Jornadas Lecheras Nacionales contarán con disertantes de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Europa, con cerca de 150 oradores en siete auditorios simultáneos. También se abordará el sistema de producción pastoril.

Otra actividad destacada será un concurso de asadores con cortes de cruzamientos entre vacas lecheras y genética Angus, para difundir el sistema Beef on Dairy, ya implementado en más de 100 tambos del país.

El cierre de la agenda incluirá recorridas a establecimientos lecheros e industrias de los departamentos Las Colonias y Castellanos, programadas para el 14 de mayo.

En la presentación participaron además el director provincial de Lechería, Carlos Di Lorenzi, y el senador por Las Colonias, Rubén Pirola, entre otras autoridades.

En paralelo, la Empresa Provincial de la Energía informó sobre obras y mantenimiento en varias localidades del sur santafesino, en el marco de un plan preventivo para mitigar el impacto del Fenómeno de El Niño.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.