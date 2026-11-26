La empresa DQD convocó a unas 300 personas para trabajar en la construcción de un parque solar en San Carlos Centro, departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe. La convocatoria incluye una jornada de entrevistas presenciales que se realizará el viernes 27 de noviembre, de 8 a 16 horas, en el Salón MultiEspacios, ubicado en San Jerónimo 1838, ciudad de Santa Fe.

Foto: Redes sociales

Los interesados pueden presentarse con su currículum vitae impreso o enviar su CV por correo electrónico a [email protected], indicando en el asunto el puesto al que desean postularse. La recepción de postulaciones continuará abierta después de la jornada presencial.

El parque solar tendrá una potencia de 183 MWp y contará con la instalación de 294.840 paneles solares, 3.572 trackers y 585 inversores. Este proyecto representa una oportunidad para incorporar trabajadores y profesionales de la región en el desarrollo de infraestructura para la generación de energía renovable.

DQD busca cubrir puestos en diversas áreas. En ingeniería y arquitectura, se requieren ingenieros, arquitectos, supervisores y personal para control documental y calidad. En construcción y logística, se buscan maestros mayores de obra, personal de pañol, herreros, soldadores y carpinteros.

En administración y comunicación, la convocatoria incluye administrativos de recursos humanos y de obra, además de creadores de contenido audiovisual. También se requieren técnicos y licenciados en higiene y seguridad, enfermeros, mecánicos, maquinistas y choferes de minibús y camiones.

Para los operarios de obra, se valorará experiencia en albañilería, construcción, montaje y trabajos de campo. La mayoría de los puestos exigen disponibilidad full time de lunes a sábado, movilidad propia y residencia en San Carlos Centro o localidades cercanas. Se recomienda especialmente la postulación de personas entre 18 y 40 años.

Algunos cargos requieren formación específica, matrícula profesional vigente o experiencia laboral comprobable.

DQD es una empresa con más de ocho años en el sector energético, especializada en proyectos de energía renovable. Ha ejecutado más de 1.500 MW y posee una participación superior al 70% del mercado argentino de EPC solar. La compañía cuenta con más de 1.000 colaboradores y opera en Argentina, Uruguay, Paraguay y Perú.

Para más información, se puede consultar la página web oficial de la empresa.

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