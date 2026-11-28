Dólar blue baja y dólar oficial se mantiene estable en Santa Fe
El viernes 27 de noviembre, el dólar blue en Santa Fe cerró con una baja del 0,29%, ubicándose en $1.695 para la venta y $1.675 para la compra.
Foto: Redes sociales
En tanto, el dólar oficial del Banco Nación mantuvo sus cotizaciones sin cambios respecto al día anterior, con un precio de venta de $1.625 y compra de $1.575.
El dólar mayorista registró una leve suba del 0,01%, cerrando en $1.600,88. Por su parte, el dólar MEP, utilizado para inversiones, descendió un 0,36%, finalizando en $1.656,92.
El dólar para compras con tarjeta en el exterior permaneció estable en $2.112,50 para la venta y $1.575 para la compra.
En el segmento de criptomonedas que replican el valor del dólar, el dólar cripto bajó un 0,34%, cerrando en $1.745,63 para la venta y $1.740,11 para la compra.
Las brechas cambiarias mostraron diferencias significativas: la brecha entre el dólar blue y el oficial fue del 4,3%, equivalente a $70. La diferencia entre el dólar MEP y el oficial fue del 2,0% ($31,92), mientras que la brecha del dólar tarjeta con el oficial alcanzó el 30,0% ($487,50). La brecha del dólar cripto con el oficial fue del 7,4% ($120,63). En contraste, la brecha entre el dólar mayorista y el oficial fue negativa, con un -1,5% ($-24,12).
Estos movimientos reflejan la estabilidad relativa del dólar oficial frente a la ligera caída en las cotizaciones informales y alternativas durante la jornada del viernes.
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