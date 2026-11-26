La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe finalizó su última sesión ordinaria del año sin avanzar en la sanción de una ley integral contra la violencia de género. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que ya cuenta con media sanción del Senado desde el 22 de octubre, no superó las diferencias internas del oficialismo y entre bloques, por lo que la provincia queda sin una normativa que establezca un sistema provincial de prevención, protección y gestión del riesgo frente a esta problemática.

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El principal obstáculo para el acuerdo se encuentra dentro del propio frente de gobierno. El sector del radicalismo más cercano al gobernador Maximiliano Pullaro rechazó introducir modificaciones al texto original, a pesar de los planteos realizados por el socialismo y otros bloques opositores. Esta falta de consenso impidió avanzar en una propuesta común, incluso tras varias instancias de negociación.

Durante la sesión se aprobaron declaraciones y adhesiones vinculadas a los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, campaña internacional que se extiende entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre. Sin embargo, estas iniciativas no reemplazan el debate sobre las políticas públicas necesarias para prevenir la violencia, proteger a las víctimas y evitar femicidios.

La diputada socialista Lionella Cattalini, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y autora de uno de los proyectos, cuestionó el desmantelamiento de políticas de género a nivel nacional y destacó que Santa Fe tiene responsabilidades en este contexto. Reclamó superar la disputa sobre qué iniciativa es mejor y consideró que las políticas de género deben ser políticas de Estado que acompañen a las mujeres a denunciar. Además, criticó que el tema se utilice como moneda de cambio en disputas partidarias, en alusión a las diferencias dentro del oficialismo.

Desde el Frente Amplio por la Soberanía, Claudia Balagué resaltó el aumento de femicidios en la provincia: recordó que cuando su espacio presentó un proyecto para declarar la emergencia, hace poco más de tres meses, se registraban 32 casos, cifra que ahora ascendió a 50. "La provincia de Santa Fe está en emergencia por violencia de género, no se puede tapar el sol con la mano", advirtió.

La justicialista Alejandra Rodenas, presidenta de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidades, vinculó la situación provincial con el avance de discursos políticos de derecha que cuestionan la perspectiva de género y señaló que bajo ese argumento se disuelven ministerios y programas mientras la violencia se profundiza.

Lucila De Ponti, también del socialismo, criticó el proyecto del Ejecutivo y pidió una mesa de diálogo. Advirtió que para 2027 se prevé una reducción del 29% en los recursos destinados a combatir la violencia contra las mujeres y señaló una contradicción en las prioridades de la gestión: "No puede ser que en esta provincia la seguridad sea prioridad para todos los aspectos menos para las mujeres".

Por otro lado, las diputadas Amalia Granata y Alicia Azanza, de Somos Vida, y Natalia Armas Belavi, de Vida y Familia, expresaron críticas a las iniciativas en discusión, mientras que el diputado Juan Argañaraz solicitó abstenerse.

El debate legislativo se desarrolla en un contexto de aumento de la violencia de género en Santa Fe. Organizaciones sociales y feministas denunciaron alrededor de 50 femicidios, lesbicidios y transfemicidios en la provincia durante 2026, además de 87 intentos. En la movilización por el 25 de noviembre en la ciudad de Santa Fe, la Asamblea Ni Una Menos volvió a reclamar la declaración de emergencia.

Datos de ONU Mujeres indican que solo el 23% de las mujeres que sufrieron violencia física o sexual pidió ayuda y apenas el 7% acudió a la Policía. Además, advierten que la búsqueda de ayuda disminuyó en el 72% de los países con encuestas comparables.

Con la sesión de este jueves 26 de noviembre cerrada, cualquier avance en el tratamiento de la ley dependerá de una convocatoria a sesiones extraordinarias. Para ello, el gobernador Pullaro debe convocar a la Legislatura o la Cámara puede autoconvocarse si un cuarto de sus integrantes lo solicita para tratar asuntos de grave interés público.

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