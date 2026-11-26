El jueves 26 de noviembre, el Concejo Municipal de Rosario tiene previsto votar la prohibición de la actividad de cuidacoches en la ciudad. Según indicaron, el oficialismo y el bloque Liga de Lucha Anticorrupción (LLA) cuentan con los votos necesarios para aprobar la medida.

Foto: Redes sociales

La discusión se centró en las sanciones que se aplicarán a quienes incumplan la prohibición, lo que generó tensiones entre los bloques. Aún no está definido qué ocurrirá con las personas que actualmente ejercen la actividad, conocidas como "trapitos", y que quedaron fuera del acuerdo final.

La iniciativa busca regular una práctica que genera controversias en Rosario, donde los cuidacoches operan en espacios públicos y privados, a menudo bajo la modalidad de cobro voluntario o extorsivo por estacionar vehículos.

El debate en el Concejo se da en un contexto de reclamos ciudadanos y pedidos de mayor control sobre la seguridad y el orden en la vía pública. La votación de este jueves será clave para definir el futuro de esta actividad en la ciudad.

De aprobarse la prohibición, el municipio deberá establecer mecanismos para su implementación y fiscalización, así como las sanciones correspondientes para quienes no respeten la norma.

Por otro lado, organizaciones sociales y algunos sectores que representan a los cuidacoches advierten sobre la falta de alternativas laborales para quienes dependen de esta actividad, lo que podría generar nuevos conflictos sociales.

La votación se realizará en la sesión ordinaria del Concejo y se espera que el resultado se conozca durante la jornada.

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