La localidad de Murphy, en el departamento General López, podrá comenzar a incorporar nuevos usuarios al servicio de gas natural después de 14 años sin habilitaciones domiciliarias. La posibilidad surge de un convenio firmado el viernes 9 de octubre en Rosario, que permitirá avanzar con las conexiones de casi 200 familias que hasta ahora no podían acceder al suministro.

El entendimiento fue alcanzado mediante gestiones del Gobierno de Santa Fe, la Comuna de Murphy, la Cooperativa Eléctrica local y la empresa Litoral Gas. El acuerdo establece nuevas condiciones de abastecimiento y contempla una obra provincial destinada a reforzar la capacidad del sistema.

Por qué Murphy no podía incorporar nuevos usuarios

El problema se remonta a 2012, cuando se realizó la última conexión de gas natural en la localidad. Desde entonces, el crecimiento de la demanda residencial e industrial llevó al sistema a superar el cupo autorizado.

Esta situación impedía sumar usuarios, incluso en viviendas ubicadas en sectores donde la red de distribución ya estaba construida.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, explicó que la dificultad estaba vinculada con la capacidad disponible y no exclusivamente con la infraestructura instalada.

Según indicó el funcionario, durante las gestiones fue necesario cumplir requisitos técnicos y administrativos exigidos por Litoral Gas para ampliar los cupos y permitir nuevas incorporaciones.

Las primeras conexiones podrían comenzar en diciembre

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la posibilidad de comenzar a habilitar usuarios dentro de aproximadamente 60 días.

El presidente comunal de Murphy, Ezequiel Rodríguez, señaló que las gestiones para alcanzar este entendimiento comenzaron hace tres años.

Sin embargo, el plazo informado constituye una previsión y no significa que todas las familias accederán simultáneamente al servicio. Las conexiones deberán concretarse progresivamente, de acuerdo con las condiciones técnicas y administrativas correspondientes.

Tampoco se comunicó un calendario individual de habilitaciones ni los costos que podrían afrontar los hogares para completar sus instalaciones internas.

La Provincia deberá ejecutar una obra de refuerzo

El convenio establece obligaciones para sostener el abastecimiento mientras se incorporan nuevos usuarios.

Por un lado, la Cooperativa Eléctrica de Murphy deberá implementar un sistema de telemedición que permita controlar los consumos y evitar que se supere la capacidad disponible.

Por otro lado, el Gobierno provincial asumió el compromiso de desarrollar una obra de refuerzo del sistema dentro de los próximos dos años.

Esta intervención será necesaria para acompañar el crecimiento de la demanda y garantizar condiciones de suministro a futuro.

Quiénes participaron del acuerdo

La firma se realizó en la sede de Litoral Gas, en Rosario, con la presencia del ministro Lisandro Enrico; el presidente comunal Ezequiel Rodríguez; el presidente de ENERFE, Rodolfo Giacosa; representantes del Ministerio de Desarrollo Productivo, de la Cooperativa Eléctrica de Murphy y de la distribuidora.

El entendimiento permitirá utilizar infraestructura que ya se encontraba instalada, pero que permanecía limitada por las restricciones de capacidad.

Para las familias que esperan conectarse desde hace años, el próximo paso será conocer los requisitos y el cronograma de habilitaciones. En paralelo, deberá avanzar la obra comprometida por la Provincia para sostener la ampliación del servicio.