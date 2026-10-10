Un operativo multiorgánico en el Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto permitió la donación de riñones, hígado y tejidos. La directora del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (CUDAIO), Cecilia Andrada, informó que el procedimiento permitió avanzar inicialmente hacia tres trasplantes y planteó como objetivo de largo plazo la creación de una unidad de procuración en el establecimiento.

En una entrevista con el programa A pesar de Todo, de LT29, la funcionaria explicó que la donación de tejidos también abre la posibilidad de beneficiar a otras personas mediante intervenciones posteriores. A diferencia de los órganos, señaló, los tejidos pueden utilizarse en trasplantes diferidos, como los de córneas, o en cirugías que requieren válvulas cardíacas. Por eso, el alcance del operativo puede extenderse más allá de los resultados conocidos en un primer momento.

La posibilidad de contar con una unidad propia de procuración depende, según Andrada, de un proceso de formación profesional y construcción institucional. La directora sostuvo que el hospital reúne condiciones de infraestructura y recursos humanos para avanzar, aunque no anunció un plazo para concretar ese objetivo.

La propuesta apunta a que el equipo local adquiera la especialización necesaria para llevar adelante los procesos de donación con una autonomía creciente. Andrada aclaró que el desafío no pasa principalmente por incorporar equipamiento, sino por consolidar capacidades que requieren tiempo y preparación.

En ese marco, indicó que se reforzó el trabajo en el Hospital Gutiérrez con profesionales que realizan una formación especializada en procuración y donación, dentro de un programa de fellowship del INCUCAI. Parte de esos profesionales, todavía en capacitación, participó del operativo reciente, que la funcionaria consideró un avance hacia esa futura estructura.

Sobre el procedimiento, Andrada explicó que la detección de signos clínicos compatibles con muerte encefálica activa la convocatoria de un equipo especializado para evaluar la situación y determinar si corresponde realizar el diagnóstico. En este caso, señaló que, una vez concretado ese diagnóstico, se estableció contacto con la familia del donante. Agradeció especialmente a los familiares por acompañar el proceso en medio de la pérdida.

La directora también destacó la coordinación entre el personal de terapia intensiva, los equipos de quirófano, los trabajadores de seguridad y acceso al hospital, el servicio de emergencias 107 y la Policía. Según remarcó, esa articulación permite responder con rapidez ante un potencial donante y evitar que se pierdan oportunidades de procuración.

Al evaluar la situación provincial, Andrada afirmó que Santa Fe había alcanzado el año anterior un récord de 98 donantes reales. Atribuyó ese resultado principalmente a una mayor capacidad del sistema sanitario para detectar potenciales donantes y concretar los procedimientos, y rechazó explicarlo exclusivamente por la solidaridad de la población.

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