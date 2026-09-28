Firmat y Agricultores Federados avanzan en una agenda conjunta

El intendente de Firmat, Leonel Maximino, se reunió con autoridades de Agricultores Federados Argentinos en el marco de una agenda institucional orientada al sector agropecuario y productivo de la ciudad y la región.

Del encuentro participaron Darío Marinozzi, presidente de Agricultores Federados Argentinos, y Luis Contigiani, coordinador institucional de la entidad. Por parte del Gobierno Municipal estuvieron además la secretaria de Desarrollo Productivo, Silvina Arcangioli, y la secretaria de Gobierno, Betiana Pellegrini.

Según la información difundida tras la reunión, uno de los objetivos fue mantener el diálogo entre el municipio y una entidad con presencia dentro del entramado agropecuario regional, además de avanzar en una agenda de trabajo conjunto.

Sin embargo, hasta el momento no fueron informados proyectos específicos, inversiones, convenios, montos económicos ni plazos de ejecución surgidos de la reunión.

El encuentro se produce en un contexto en el que la administración municipal viene desarrollando diferentes gestiones vinculadas al sector productivo. Durante septiembre, Maximino participó en Buenos Aires de actividades de vinculación público-privada junto con representantes de gobiernos locales, empresas, organismos internacionales y referentes del sector agroindustrial.

En aquella oportunidad, la agenda incluyó contactos destinados a explorar alternativas de cooperación, innovación e inversiones para Firmat y otras localidades del sur santafesino.

La relación con Agricultores Federados Argentinos también tiene una dimensión territorial concreta para Firmat debido a la presencia de la cooperativa y su vinculación histórica con la actividad agropecuaria de la zona.

Por otro lado, desde el municipio señalaron que la reunión con Marinozzi y Contigiani permitió continuar el intercambio sobre cuestiones relacionadas con el crecimiento productivo y las posibilidades de articulación institucional.

En este marco, el encuentro constituye una instancia de diálogo entre el sector público local y una organización vinculada directamente con la producción agropecuaria.

La próxima instancia estará determinada por los proyectos que puedan surgir de esa agenda. Por el momento, no se anunciaron acuerdos concretos ni medidas específicas derivadas de la reunión, por lo que habrá que esperar futuras comunicaciones para conocer si el intercambio institucional se traduce en iniciativas destinadas a Firmat o al conjunto de la región.