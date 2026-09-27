Sport Club Cañadense sumó su cuarta victoria consecutiva y conservó el liderazgo invicto de la Zona B de la Copa Centenario femenina de la Federación Santafesina de Básquet. En la cuarta fecha, primera de las revanchas, derrotó a Olimpia BBC por 69-42. Club Ciudad, por su parte, venció a Centenario por 45-40 en Venado Tuerto y sigue como escolta.

La jornada del sábado tuvo actividad completa en el grupo que reúne a los representantes de la Asociación Venadense y al conjunto de Cañada de Gómez. Con estos resultados, Sport Club quedó con cuatro triunfos en cuatro presentaciones, seguido por Ciudad, que acumula tres victorias y una derrota. Centenario tiene un partido ganado y tres perdidos, mientras que Olimpia sufrió su cuarta caída y todavía no pudo ganar.

En el estadio Florencio Varni, Sport Club construyó una amplia diferencia desde el comienzo: ganó el primer cuarto por 26-9. Sin embargo, Olimpia respondió en el segundo período, se impuso por 18-8 y redujo la distancia a siete puntos antes del descanso largo, al que llegaron con un marcador de 34-27.

El local recuperó el control en la segunda mitad. Se quedó con el tercer segmento por 16-11 y entró al último cuarto con ventaja de 50-38. El cierre fue decisivo para ampliar la diferencia: Sport Club dominó ese tramo por 19-4 y selló el 69-42.

Ornella Chiurchiu encabezó el ataque del ganador con 23 puntos. Zoe Wytrykusz aportó 12 y Luciana Manaresi sumó 11, mientras que Amparo Gutiérrez y Agustina Moretto convirtieron nueve cada una. En Olimpia, Julia Ceballos fue la única jugadora que alcanzó el doble dígito, con 11 puntos, seguida por Rocío Escudero, con seis.

En el otro encuentro, Club Ciudad sostuvo una ventaja construida durante los primeros tres cuartos y resistió la recuperación final de Centenario. El visitante ganó el primer parcial por 14-10 y el segundo por 15-8, para irse al entretiempo arriba por 29-18. Luego extendió la diferencia a 42-28 con un tercer período de 13-10.

Centenario reaccionó en el cierre y ganó el último cuarto por 12-3, aunque no le alcanzó para revertir el resultado. Candela Quiñonez fue la goleadora de Ciudad con 17 puntos; Catalina Bertozzi y Candela Chelia agregaron siete cada una, y Martina Abba, seis. Para el local, Agustina Butto anotó 16, Lucía Tustanosky convirtió 10 y Giovanna Nicolini sumó siete.

La próxima jornada tendrá el cruce entre Olimpia BBC y Club Ciudad, con Olimpia como local. Centenario, en tanto, enfrentará al líder Sport Club Cañadense.