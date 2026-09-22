Quirno quiere regalarle una camiseta de River al Papa

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina tendrá también un particular capítulo futbolero. El canciller Pablo Quirno reveló que pretende entregarle al Sumo Pontífice una camiseta de River durante su estadía en el país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La iniciativa, sin embargo, todavía no está confirmada dentro del protocolo oficial.

Quirno se refirió al tema durante una entrevista con Radio La Red. Consultado sobre la posibilidad de sumar un presente vinculado con el club de Núñez, respondió que buscarán analizarlo dentro de las formalidades de la visita y agregó: “Siempre hay espacio para que River se cuele en alguna conversación”.

Además, ante la consulta sobre qué dorsal llevaría la camiseta, el funcionario mencionó el número 14 y lo relacionó con Los Borrachos del Tablón. En la quiniela tradicional argentina, ese número representa al “borracho” y fue adoptado durante años como una referencia utilizada por la barra de River.

Por el momento, la entrega debe ser presentada como una posibilidad y no como un hecho consumado. El propio Quirno aclaró que deberá evaluarse qué permite el protocolo, mientras que el cronograma difundido oficialmente por la Santa Sede no incluye ninguna referencia al obsequio.

La visita de León XIV sí cuenta con un programa oficialmente confirmado. El Papa llegará a Buenos Aires desde Montevideo el domingo 8 de noviembre a las 16.30. Esa misma tarde tendrá la ceremonia de bienvenida en Casa Rosada y mantendrá un encuentro con el presidente de la Nación.

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y posteriormente celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. También tendrá actividades en la Universidad Católica Argentina, el Palacio San Martín, la Catedral Metropolitana y el Arzobispado.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y tendrá un encuentro con representantes de la Iglesia. Regresará posteriormente a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

La etapa argentina concluirá el miércoles 11. León XIV visitará por la mañana un complejo penitenciario federal y luego celebrará una misa frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján. A las 14 está prevista su partida rumbo a Lima para continuar su gira por Sudamérica.

Así, mientras avanza la organización institucional de una visita papal que no se producía en el país desde 1987, Quirno buscará incorporar un detalle futbolero a la agenda. Si finalmente la camiseta de River llega a manos de León XIV dependerá de las disposiciones protocolares establecidas para esos encuentros.