La Municipalidad de Firmat continúa con trabajos de limpieza y mantenimiento de la infraestructura hídrica en distintos puntos de la ciudad y la zona rural, como parte de un esquema preventivo frente a la posibilidad de períodos con precipitaciones abundantes durante los próximos meses.

Las tareas comprenden canales, cunetas, alcantarillas y desagües pluviales. Según informó el gobierno local, el objetivo es mantener libres las vías de escurrimiento y disminuir los inconvenientes que podrían producirse ante eventos meteorológicos de mayor intensidad.

Durante los últimos días, uno de los trabajos se concentró en una alcantarilla ubicada en inmediaciones de Juan José Paso y la Ruta Nacional 33, en barrio La Hermosa. Allí, personal municipal realizó tareas de limpieza y retiró elementos que dificultaban la circulación del agua.

Además, se desarrollaron intervenciones en el Camino Rural N.º 9. Los registros oficiales de Servicios Públicos también muestran trabajos recientes sobre desagües pluviales de avenida 9 de Julio, en los barrios La Hermosa y Nadal, junto con mantenimiento de caminos y zanjeos en otros sectores de la ciudad.

Las acciones se producen en un contexto de seguimiento regional de El Niño. El último informe del Servicio Meteorológico Nacional confirmó que durante septiembre las condiciones del fenómeno ENOS corresponden a una fase cálida y estimó en 100% la probabilidad de que se mantenga durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2026. El organismo agregó que la intensidad podría ser fuerte o muy fuerte.

Ese escenario, sin embargo, no constituye por sí mismo un pronóstico de lluvias intensas para un día o una localidad determinada. La información difundida sobre las obras tiene carácter preventivo y no está asociada a una alerta meteorológica puntual para Firmat.

En este marco, el municipio viene desarrollando distintas acciones vinculadas a la infraestructura hídrica. En agosto también se anunció la construcción del canal noroeste, una obra proyectada para conducir hacia el arroyo Saladillo el agua proveniente de sectores rurales y reforzar la protección de barrios como La Hermosa, Nadal y Fredriksson.

Por otro lado, las autoridades solicitaron colaboración a los vecinos para evitar que residuos depositados en la vía pública terminen obstruyendo bocas de tormenta, cunetas o canales. También recomendaron mantener despejados los sectores próximos a viviendas y comercios y, ante una eventual alerta meteorológica, conservar los residuos dentro de los domicilios hasta que las condiciones mejoren.

Los trabajos continuarán en diferentes sectores de acuerdo con el cronograma de Servicios Públicos y las necesidades que se detecten en el sistema de drenaje urbano y rural.