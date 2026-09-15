La tercera Fiesta de la Empanada de Hojaldre volvió a reunir gastronomía, instituciones, emprendedores y espectáculos en Villa Cañás. Durante la jornada, Sonic TV realizó una transmisión en vivo desde el Predio Mirtha Legrand y dialogó con Matías Migliavacca, director de Comunicación Institucional de la Municipalidad.

La celebración se desarrolló el domingo 13 de septiembre y había sido programada desde las 11 en el escenario “Los 3 Maestros”. La propuesta fue organizada por el municipio con la participación de panaderos, emprendedores, instituciones educativas, artistas y diferentes espacios de la comunidad.

Migliavacca puso especialmente el foco en la presencia de las instituciones educativas. Jardines, escuelas de distintos niveles y establecimientos de formación superior participaron de las actividades y del desfile que marcó el comienzo de la programación.

“Es una fiesta de toda la comunidad”, señaló el funcionario durante la entrevista. Además, consideró que la propuesta fue evolucionando a partir de las experiencias acumuladas en sus tres ediciones.

Según explicó, la primera edición estuvo acompañada por la incertidumbre propia de una iniciativa nueva, aunque la respuesta del público y de los panaderos alentó su continuidad. A partir de allí, indicó, la organización fue incorporando cambios y corrigiendo distintos aspectos.

“De a poquito fue creciendo”, resumió Migliavacca, quien manifestó su expectativa de que el encuentro pueda mantenerse durante los próximos años.

Uno de los puntos centrales de la fiesta volvió a ser la empanada de hojaldre, producto que forma parte de la tradición gastronómica cañaseña desde hace décadas. La Secretaría de Turismo provincial señala que la celebración nació con el propósito de difundir una preparación elaborada por panaderías de la ciudad desde hace más de 50 años.

En este marco, Migliavacca también destacó la variedad de propuestas desarrolladas por panaderos y aficionados. A los sabores tradicionales se sumaron preparaciones diferentes, entre ellas variantes con bondiola, mortadela y pistacho y otros rellenos que buscan ampliar la oferta del producto.

El funcionario planteó que esa innovación forma parte del proceso de crecimiento de la celebración. Su apreciación corresponde a la mirada de uno de los integrantes del Ejecutivo municipal y de la organización del evento.

Por otro lado, la programación oficial incluyó números musicales, talleres municipales, artesanos, emprendedores, puestos institucionales y actividades destinadas a los más chicos.

La tercera edición dejó así una nueva instancia para consolidar una celebración creada alrededor de un producto propio de Villa Cañás. La continuidad en 2027 dependerá de la planificación que realicen el municipio, los panaderos y las instituciones participantes.