La tercera Fiesta de la Empanada de Hojaldre de Villa Cañás reunió a panaderos, artesanos, emprendedores e instituciones en el Predio Mirtha Legrand. Durante la transmisión especial realizada por Sonic TV, la directora de Producción y Empleo municipal, Patricia Cabrera, brindó detalles sobre el trabajo previo necesario para organizar uno de los sectores de la celebración.

Según explicó la funcionaria, más de 80 emprendedores y artesanos participaron de la propuesta. La cifra corresponde a lo señalado por Cabrera durante la entrevista y no pudo ser corroborada de manera independiente en las publicaciones oficiales consultadas.

Uno de los aspectos centrales fue la coordinación previa. Cabrera contó que se utilizó un grupo de WhatsApp para transmitir información sobre la ubicación de los puestos, los baños, el servicio de emergencias 107 y los espacios destinados a las panaderías.

Las condiciones meteorológicas de las horas previas generaron incertidumbre. La directora señaló que durante el sábado comenzaron a recibirse algunas bajas y que esos espacios fueron cubiertos con participantes que habían quedado anotados como suplentes.

“Fuimos reemplazando por los que teníamos anotados de suplente”, explicó.

Además, detalló que la inscripción había finalizado el 4 de septiembre. A partir de ese momento comenzó una segunda etapa destinada a definir la distribución de los puestos dentro del predio.

Una de las modificaciones implementadas este año fue la creación de una “isla” central, con artesanos ubicados hacia ambos lados. El objetivo, explicó Cabrera, fue generar un circuito que permitiera al público recorrer toda la feria sin interferir con el espacio reservado para quienes observaban los espectáculos en el escenario.

Según su evaluación, la modalidad tuvo una buena recepción entre los participantes, aunque anticipó que el equipo municipal volverá a reunirse para revisar el desarrollo general de la jornada.

Por otro lado, Cabrera remarcó que los panaderos tuvieron prioridad dentro del encuentro. El requisito principal era ofrecer la tradicional empanada de hojaldre, aunque cada comercio también podía llevar panes, facturas, bizcochos, tortas y otros productos habituales de su producción.

La funcionaria sostuvo que el encuentro también busca dar visibilidad a personas que desarrollan emprendimientos y artesanías como actividad económica. En ese marco, destacó que incluso cuando una visita no termina en una compra inmediata, el contacto puede permitir futuros encargos o vínculos comerciales.

La organización oficial había anunciado la tercera edición para el domingo 13 de septiembre, con gastronomía, instituciones educativas, espectáculos y emprendedores locales y regionales.

Tras el evento, Cabrera adelantó que comenzará una instancia de evaluación para detectar errores, revisar la logística y definir posibles modificaciones de cara a próximas actividades organizadas en la ciudad.