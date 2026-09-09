La Champions League continúa este miércoles 9 de septiembre con seis partidos correspondientes a la primera jornada de la fase liga. La programación comenzará a las 13.45 de Argentina y tendrá otros cuatro encuentros desde las 16, con presencia de varios de los principales equipos del fútbol europeo.

Barcelona abrirá la jornada ante Feyenoord desde las 13.45 en el Camp Nou. A la misma hora, Stuttgart recibirá al Viking de Noruega en el MHPArena. El conjunto catalán comenzará así una nueva participación internacional con Lamine Yamal entre sus principales figuras.

Desde las 16 llegará uno de los cruces destacados: Liverpool recibirá al Atlético de Madrid en Anfield. El encuentro tendrá presencia argentina y enfrentará a dos equipos con aspiraciones de avanzar directamente a los octavos de final.

También a las 16, Napoli será local ante Arsenal en el estadio Diego Armando Maradona. En París, PSG enfrentará al Slovan Bratislava en el Parque de los Príncipes, mientras que Sporting de Lisboa recibirá al Galatasaray en el José Alvalade.

Partidos y TV en Argentina

13.45

Barcelona vs. Feyenoord — ESPN, Disney+ Premium y DGO.

Stuttgart vs. Viking — ESPN 3, Disney+ Premium y DGO.

16.00

Liverpool vs. Atlético de Madrid — Fox Sports, Disney+ Premium y DGO.

Napoli vs. Arsenal — ESPN y Disney+ Premium.

PSG vs. Slovan Bratislava — Fox Sports 2, Disney+ Premium y DGO.

Sporting CP vs. Galatasaray — ESPN 4, Disney+ Premium y DGO.

La temporada 2026/27 es la tercera que se disputa bajo el actual sistema de una liga única de 36 participantes. Cada club juega ocho encuentros ante diferentes adversarios. Los ocho primeros de la tabla avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto deberán disputar los playoffs.

Además, la primera jornada comenzó el martes 8 y finalizará el jueves 10 de septiembre. La fase liga se extenderá hasta el 27 de enero de 2027 antes de dar paso a las instancias eliminatorias.

La definición del torneo está prevista para el sábado 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid, escenario que volverá a recibir una final de Champions después de la disputada allí en 2019.