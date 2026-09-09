El pádel argentino volvió a tener protagonismo en el circuito internacional con las consagraciones de Federico Chingotto y Delfina Brea en el Premier Padel P1 de Madrid. Ambos festejaron en el Movistar Arena, aunque integrando diferentes parejas hispano-argentinas.

En el cuadro masculino, Chingotto y Alejandro Galán derrotaron a Coki Nieto y Mike Yanguas por 6-4, 5-7 y 6-4 después de una final que se extendió durante tres sets. El partido se mantuvo equilibrado hasta el tramo final y se resolvió con un quiebre en el noveno game del parcial decisivo.

De esta manera, Chingotto y Galán consiguieron su séptimo campeonato de la temporada y continuaron como una de las principales parejas del circuito. Además, volvieron a imponerse frente a Nieto y Yanguas, rivales a los que ya habían superado en sus seis enfrentamientos de la temporada anterior.

La definición femenina también tuvo presencia argentina. Delfina Brea y Gemma Triay debieron remontar para vencer a Paula Josemaría y Bea González por 6-7, 6-3 y 6-3.

Después de perder el primer parcial en el tie break, Brea y Triay lograron modificar el desarrollo del encuentro durante el segundo set. Una serie de cuatro games consecutivos les permitió pasar de un 2-3 adverso al 6-3 y llevar la definición al tercer parcial.

En ese segmento consiguieron dos quiebres y volvieron a cerrar el marcador por 6-3. El triunfo representó el sexto título de la temporada para la pareja conformada por la argentina y la española.

Además, el campeonato consolidó a Brea y Triay entre las principales protagonistas del circuito femenino. La dupla llegó a Madrid como número uno y volvió a responder en una final frente a una de sus principales parejas rivales.

La jornada decisiva tuvo también un componente especial para el público español, ya que el torneo homenajeó a Alejandra Salazar, quien disputó por última vez una competencia profesional en Madrid antes de su anunciado retiro.

Para el pádel argentino, el P1 madrileño dejó así dos nuevos títulos: Chingotto continúa acumulando campeonatos junto a Galán, mientras que Brea mantiene su regularidad con Triay en la rama femenina.

El circuito continuará con el Major de París en Roland Garros, donde las principales parejas volverán a competir y buscarán trasladar el rendimiento conseguido en Madrid al próximo torneo del calendario.