Kendry Páez atraviesa un nuevo momento de incertidumbre en su carrera. Después de finalizar anticipadamente su etapa en River Plate y regresar a Inglaterra, Xabi Alonso confirmó que el mediocampista ecuatoriano no forma parte actualmente de la planificación del primer equipo del Chelsea.

“En este momento no forma parte de la plantilla del primer equipo. No está en nuestros planes”, señaló el entrenador español al referirse a la situación del futbolista de 19 años.

La precisión temporal de Alonso resulta importante: la decisión responde al escenario actual del plantel y no necesariamente significa una salida definitiva del club. Chelsea continúa siendo dueño de su pase y deberá resolver cuál será el próximo paso para que pueda recuperar continuidad.

El ecuatoriano había regresado a Londres luego de acordar la interrupción de su préstamo con River. Su experiencia en el club de Núñez comenzó a principios de 2026, tras otra cesión en Racing de Estrasburgo, donde había disputado 21 encuentros antes de ser repescado por Chelsea.

En River tampoco logró consolidarse como titular. Durante su paso por el fútbol argentino convirtió un gol frente a Aldosivi y aportó una asistencia ante Carabobo por la Copa Sudamericana. Las estadísticas difundidas por distintos medios presentan una diferencia menor: algunas coberturas registran 15 presentaciones y otras 14.

Sus primeros partidos fueron durante el ciclo de Marcelo Gallardo y posteriormente continuó bajo la conducción de Eduardo Coudet. Después de disputar el Mundial 2026 con la selección de Ecuador, quedó entre los jugadores que pasaron a entrenarse fuera del plantel principal.

El 28 de agosto, el jugador oficializó su despedida de River y regresó a Chelsea. Allí tampoco encontró inicialmente un espacio en la estructura principal que conduce Alonso.

Por otro lado, durante los últimos días aparecieron versiones sobre diferentes alternativas para una nueva cesión. Entre ellas fue mencionado Blackburn Rovers, de la segunda división inglesa, aunque las razones difundidas sobre la caída de esa posibilidad no fueron confirmadas oficialmente por los clubes involucrados.

En este marco, el futuro inmediato del mediocampista vuelve a quedar abierto. Puede mantenerse dentro de la estructura juvenil del Chelsea mientras espera otra oportunidad o buscar un nuevo destino en un mercado que continúe habilitado. De no producirse una salida, la próxima ventana de transferencias volverá a ofrecer alternativas desde enero de 2027.

La prioridad para Páez será recuperar continuidad después de dos préstamos que terminaron antes de lo inicialmente previsto y volver a posicionarse dentro de un proyecto deportivo estable.