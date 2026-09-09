Álvaro Montero viajó a Colombia luego de la victoria de Boca por 1-0 frente a San Pablo y podría quedar al margen del próximo compromiso ante Central Córdoba, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura. El arquero recibió autorización para acompañar a su familia luego del fallecimiento de su abuela.

La situación personal del colombiano fue revelada por Rodolfo Arruabarrena después del encuentro disputado en La Bombonera por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El entrenador explicó que Montero recibió la noticia antes de salir a disputar el partido y que posteriormente emprendió viaje hacia su país.

Pese al contexto, el arquero fue titular ante San Pablo y tuvo intervenciones importantes durante el triunfo xeneize. Una de las principales ocurrió en el primer tiempo, cuando respondió ante un cabezazo de Luciano con el marcador todavía 0-0. Miguel Merentiel convirtió luego el único gol del encuentro.

En este marco, la incógnita pasa por conocer cuándo regresará Montero a Buenos Aires. Boca recibirá a Central Córdoba el viernes desde las 21.30 en La Bombonera, por lo que los tiempos aparecen ajustados para que el colombiano vuelva a incorporarse al plantel.

Su ausencia ante el conjunto santiagueño, sin embargo, debe considerarse por el momento como una versión no confirmada oficialmente. Si finalmente no está disponible, Leandro Brey aparece como la principal alternativa para ocupar el arco.

Otro medio especializado en la actualidad de Boca también informó que existe la posibilidad de que Montero no dispute el compromiso del Clausura debido a su viaje, mientras que Infobae dio directamente por prevista su ausencia y señaló a Brey como reemplazante.

Además, el cuerpo técnico deberá definir cómo será la reincorporación del arquero de cara a un compromiso de mayor relevancia continental. Boca visitará a San Pablo el próximo martes 15 de septiembre, desde las 21.30, en el Morumbí, con la ventaja mínima conseguida en Buenos Aires.

Una de las posibilidades es que Montero regrese previamente a la Argentina y viaje junto al plantel. La otra es que se traslade directamente hacia Brasil. Por ahora no existe una confirmación sobre el itinerario que seguirá.

La situación se produce en un momento en el que el arquero de 31 años venía consolidándose como titular. Días atrás había sido protagonista en la clasificación ante Vélez por Copa Argentina, donde contuvo dos penales en la definición.