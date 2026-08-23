El Gobierno nacional analiza la posibilidad de establecer un asueto o feriado durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

La alternativa comenzó a ser evaluada en medio de los preparativos que llevan adelante la Casa Rosada, la Iglesia y las autoridades de las ciudades que formarán parte de la agenda del pontífice.

Fuentes del Ejecutivo señalaron que todavía no existe una definición sobre la medida. “No está definido aún, pero algo se va a hacer. Se está analizando bien”, indicaron desde el Gobierno, según publicó TN.

La posibilidad también fue planteada por representantes de la Conferencia Episcopal Argentina, teniendo en cuenta que algunas de las actividades podrían desarrollarse durante días hábiles y convocar a una gran cantidad de personas.

Desde la Iglesia indicaron que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se comprometió a estudiar la propuesta durante una reunión realizada en la Casa Rosada con funcionarios nacionales, autoridades porteñas y representantes eclesiásticos.

“No solamente los eventos, vamos a tener recorridos en todas las provincias, más gente en los puertos, aeropuertos, pasos fronterizos”, explicó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, al referirse al operativo que se prepara para la visita.

La agenda prevista

Los principales eventos de León XIV están proyectados en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Entre los lugares analizados para las celebraciones masivas aparecen la Basílica de Luján, el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, y el predio del Área Material Córdoba, donde estuvo Juan Pablo II durante su visita de 1987.

El pontífice también mantendría un encuentro protocolar con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y participaría de una actividad con representantes del cuerpo diplomático y de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

La seguridad de la visita estará coordinada por el Gobierno nacional junto con las fuerzas provinciales y locales.

Qué puede pasar con el feriado

Hasta este domingo 23 de agosto, el eventual feriado o asueto es solamente una posibilidad bajo análisis.

No se informó qué jornada podría ser alcanzada, si la medida regiría en todo el territorio nacional o únicamente en las ciudades donde se desarrollen las principales actividades.

Una eventual disposición de alcance nacional tendría impacto también en Santa Fe y en localidades del departamento General López, aunque esos detalles dependerán de la decisión que finalmente adopte el Ejecutivo.

La visita de León XIV marcará además el regreso de un papa a territorio argentino después de casi cuatro décadas. La última visita de un pontífice al país fue la de Juan Pablo II en 1987.