La enfermera y vacunadora del hospital de Villa Cañás pasó por Mano a Mano y habló sobre el calendario nacional, la experiencia durante la pandemia, la desinformación y la importancia de mantener las vacunas al día en todas las edades.
El ex River e Independiente tiene muy avanzada su renovación con el conjunto ruso. El acuerdo todavía no fue anunciado oficialmente, pero desde el Spartak reconocieron que sólo quedan cuestiones técnicas.
El episodio ocurrió este jueves en Alderetes. La estudiante aseguró que había recibido amenazas, mientras la Justicia intenta determinar cómo accedió al arma y qué ocurrió antes de ingresar al colegio.
El hecho ocurrió este jueves por la tarde en avenida 64, entre calles 51 y 53. Bomberos informó que la explosión habría sido provocada por una fuga de gas envasado, aunque esa causa todavía no fue confirmada.