Uber comenzó a operar esta semana en Venado Tuerto, luego de varios meses de anuncios y de un debate que involucró al Municipio, concejales, taxistas y remiseros. La aplicación ya permite solicitar viajes dentro de la ciudad y existen conductores registrados disponibles para prestar el servicio.

La llegada efectiva de la plataforma modifica el escenario para el transporte urbano de pasajeros y acelera la discusión en el Concejo Municipal, donde se viene trabajando en una actualización de la normativa para incorporar este tipo de aplicaciones.

Según publicó Leguas Noticias, la aplicación permite establecer un punto de partida y un destino y conocer un precio estimado antes de solicitar el vehículo. En una prueba realizada por ese medio entre la Municipalidad y la Terminal de Ómnibus, la plataforma indicó un valor estimado de $2.345, aunque las tarifas pueden variar según las condiciones determinadas por Uber.

Un debate que comenzó meses atrás

Uber había comenzado a convocar potenciales conductores de Venado Tuerto en junio. La posibilidad de su llegada generó cuestionamientos desde sectores vinculados a taxis y remises, que plantearon su preocupación por las diferencias entre las exigencias que deben cumplir los servicios tradicionales y las condiciones bajo las cuales podrían operar las plataformas digitales.

En medio de aquella discusión, el intendente Leonel Chiarella había manifestado públicamente que el Municipio no impediría la llegada de Uber u otras empresas, aunque sostuvo la necesidad de avanzar en reglas para ordenar la prestación del servicio.

Posteriormente, funcionarios municipales, concejales y representantes de taxis y remises comenzaron a discutir posibles condiciones para la actividad. Entre los puntos en análisis aparecen las habilitaciones de los conductores, controles sobre los vehículos, mecanismos de identificación y condiciones de competencia entre los diferentes prestadores.

También se evalúan antecedentes de regulaciones implementadas en otras ciudades de Santa Fe, aunque la intención es diseñar una normativa ajustada a las características de Venado Tuerto.

Uber empezó antes de que esté lista la nueva normativa

Hasta ahora, el debate municipal se desarrollaba mientras el desembarco de Uber todavía era una posibilidad. Con la plataforma ya operativa, la discusión adquiere otra urgencia: taxis y remises continúan trabajando bajo las normas municipales vigentes mientras comienza a funcionar un nuevo sistema de transporte contratado mediante una aplicación.

El próximo paso será determinar qué requisitos deberán cumplir los conductores de plataformas y bajo qué condiciones podrán prestar el servicio, uno de los principales temas que deberá resolver el Concejo Municipal.