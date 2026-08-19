Venado Tuerto superó las 7.000 toneladas de residuos procesados en su Planta de Tratamiento desde la puesta en marcha del sistema de Recolección Diferenciada, implementado el 1 de febrero de 2025.

El esquema establece que los vecinos deben disponer los materiales reciclables previamente separados en sus hogares durante los lunes y jueves. Luego de la recolección, los residuos ingresan a la planta para ser clasificados y procesados.

Según informó el municipio, el objetivo es recuperar la mayor cantidad posible de materiales y disminuir progresivamente el volumen que termina en el basural a cielo abierto.

El intendente Leonel Chiarella destacó la participación de los vecinos en el funcionamiento del sistema.

“Cada kilo que llega a la Planta de Tratamiento es un kilo que no termina en el basural. Llegar a las 7000 toneladas es posible gracias al compromiso de miles de vecinos que todos los lunes y jueves separan sus reciclables y hacen su parte”, señaló.

Chiarella sostuvo además que el proceso forma parte del denominado Objetivo Cierre Basural, una política municipal destinada a avanzar hacia la eliminación definitiva del vertedero a cielo abierto.

“Desde el Gobierno municipal generamos las herramientas y realizamos las inversiones necesarias, pero necesitamos que cada vecino siga separando sus residuos en casa. Es un trabajo que hacemos entre todos”, agregó.

Materiales que vuelven al circuito productivo

Una vez que llegan a la Planta de Tratamiento, los residuos son separados según sus características y preparados para su recuperación.

Parte de esos materiales puede incorporarse nuevamente al circuito productivo. Entre los ejemplos mencionados por el municipio se encuentran bancos y mesas instalados en el Parque Municipal General Belgrano, fabricados con materiales reciclados.

El director de Gestión Participativa, Sebastián Urreta, explicó que la separación domiciliaria permite modificar el destino final de los residuos.

“Todo lo que los vecinos separan correctamente tiene un recorrido. Llega a la Planta, se clasifica y se procesa para que esos materiales puedan volver al circuito productivo”, afirmó.

Paralelamente, el municipio continúa realizando recorridas por distintos barrios junto a voluntarios de Reciclar Venado, con el objetivo de incorporar nuevos hogares al sistema de separación.

Las más de 7.000 toneladas procesadas constituyen uno de los principales registros alcanzados desde la implementación de la recolección diferenciada y representan residuos que dejaron de ser enviados directamente al basural de la ciudad.