Santa Fe perdió 20.412 puestos de trabajo registrados y 3.065 empleadores entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, de acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

El relevamiento comprende los primeros 30 meses de la gestión nacional de Javier Milei y muestra una contracción tanto en la cantidad de empresas con trabajadores registrados como en el nivel de empleo formal de la provincia.

Según los datos difundidos, Santa Fe pasó de 50.674 empleadores en noviembre de 2023 a 47.609 en mayo de 2026, lo que representa una reducción del 6%.

En el mismo período, la cantidad de trabajadores registrados bajó de 632.761 a 612.349, equivalente a una caída del 3,2% y a 20.412 empleos menos.

Industria y transporte, entre los más afectados

La reducción no se distribuyó de manera uniforme entre las distintas actividades económicas.

El sector de servicios de transporte y almacenamiento registró la mayor pérdida de empleadores, con 1.335 unidades productivas menos y una caída del 21,3%.

También se observaron reducciones importantes en la industria manufacturera y el comercio.

En cantidad de trabajadores, la industria manufacturera fue el sector con mayor pérdida, al registrar 11.095 empleos formales menos durante el período analizado.

Le siguieron transporte y almacenamiento, con 5.130 puestos menos; enseñanza, con una reducción de 4.879 trabajadores; y alojamiento y servicios de comida, con 1.872 empleos menos.

En términos porcentuales, transporte y almacenamiento tuvo una caída del empleo del 12,7%, mientras que alojamiento y servicios de comida retrocedió un 11,7% y los servicios profesionales, científicos y técnicos un 10,8%.

Las pymes concentraron la mayor caída

El estudio indica además que la reducción en la cantidad de empleadores se concentró especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.

Las firmas de hasta 500 trabajadores registraron 3.073 empleadores menos, una contracción del 6,1%.

En contraste, entre las empresas con más de 500 empleados se contabilizaron ocho empleadores adicionales.

La misma tendencia se observa en los puestos laborales. Las empresas de hasta 500 trabajadores explicaron el 89,6% de la pérdida de empleo registrado, con 18.284 puestos menos.

Las compañías de mayor tamaño redujeron sus planteles en 2.128 trabajadores, equivalente a una baja del 1,4%.

Sectores que sumaron trabajadores

El informe también identifica actividades que aumentaron el número de empleados registrados.

Agricultura, ganadería, caza y pesca incorporaron 2.214 trabajadores, un crecimiento del 8,6%.

La administración pública sumó 2.287 puestos (+4,7%), salud humana incorporó 1.803 (+7,8%) e intermediación financiera registró 936 trabajadores adicionales (+5,3%).

Los números adquieren especial relevancia para el sur de Santa Fe, una región donde la industria, el comercio, el transporte, los servicios y las pequeñas y medianas empresas tienen un peso significativo en la actividad económica y en la generación de empleo.

El balance provincial del período analizado muestra, de todos modos, una reducción general tanto del número de empleadores como de los puestos de trabajo registrados.