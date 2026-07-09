María Teresa y una pregunta que merece respuesta: ¿por qué cerrar una puerta que funcionaba?

Hay decisiones que pueden explicarse desde una oficina, con números, estadísticas y argumentos administrativos. Pero cuando esas decisiones llegan a una comunidad, la realidad suele ser bastante más compleja.

Lo que ocurre con la formación en Enfermería en María Teresa merece, como mínimo, una explicación clara.

La carrera llegó a la localidad como una extensión áulica del Instituto Superior N.º 50 de Rufino y permitió que decenas de personas pudieran acceder a una formación profesional sin tener que viajar todos los días a otra ciudad. Para muchos, esa posibilidad no fue simplemente una comodidad: fue la diferencia entre poder estudiar o no hacerlo.

Hoy los estudiantes de segundo y tercer año continúan cursando, pero durante 2026 no se abrió una nueva cohorte de primer año. Y ahí aparece una pregunta inevitable: ¿por qué?

Durante el acto realizado en el Centro Cultural Comunal, Novedades del Sur escuchó a autoridades, profesionales y referentes educativos explicar la importancia que esta formación tuvo para María Teresa y la región.

El reclamo no debería quedar reducido a una discusión política entre una comuna y un gobierno provincial. La discusión de fondo es otra: qué oportunidades reales tienen los habitantes de las pequeñas localidades para acceder a la educación superior.

No todos pueden alquilar en una ciudad universitaria. No todos tienen un vehículo para recorrer kilómetros diariamente. No todos pueden abandonar su trabajo o reorganizar una familia para estudiar lejos de casa.

Por eso, cuando una carrera llega a una localidad, tiene estudiantes, forma profesionales y además responde a una necesidad concreta de la comunidad, cualquier decisión que limite su continuidad necesita fundamentos públicos y precisos.

María Teresa viene trabajando sobre un concepto que será cada vez más importante: la industria del cuidado. Adultos mayores, personas con discapacidad, atención domiciliaria y servicios sanitarios necesitan profesionales capacitados. La formación en Enfermería está directamente relacionada con esa realidad.

Esto no significa que una carrera deba mantenerse indefinidamente sin evaluaciones. El Estado tiene la obligación de analizar matrícula, resultados, recursos y necesidades regionales. Pero también tiene la responsabilidad de explicar sus decisiones y escuchar a las comunidades involucradas.

En María Teresa hay una comunidad que está preguntando qué ocurrió y por qué no se habilitaron nuevas inscripciones.

La respuesta no debería ser el silencio.

Porque detrás de cada decisión educativa hay personas que proyectan un futuro, familias que hacen esfuerzos y localidades que necesitan profesionales.

La educación en el interior no puede analizarse únicamente desde la distancia o desde una planilla. También debe observarse desde el territorio.

Y cuando una comunidad reclama una oportunidad para estudiar, la primera respuesta del Estado debería ser escuchar, explicar y dialogar.

Oscar Andrés Canavese