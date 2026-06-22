Mar del Plata: baleó a su mejor amigo y lo dejó paralizado

La víctima, de 20 años, recibió un disparo en el cuello tras una discusión previa por WhatsApp. El presunto atacante fue identificado, pero continúa prófugo.

Un grave episodio de violencia conmociona a la ciudad de Mar del Plata, donde un joven de 20 años quedó con parálisis permanente luego de recibir un disparo en el cuello presuntamente efectuado por quien era considerado su mejor amigo.

La víctima fue identificada como Elías Ezequiel Lezcano y permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), con asistencia respiratoria mecánica y un cuadro de salud delicado.

Según relataron familiares, el hecho ocurrió durante la tarde del viernes en el barrio General Pueyrredón. Horas antes, Lezcano había mantenido una discusión por WhatsApp con el presunto agresor. Más tarde, acompañado por otro amigo, se dirigió hasta la vivienda del sospechoso, ubicada en la zona de las calles Gutenberg y República de Cuba.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, al llegar al lugar el joven abrió la puerta y efectuó un disparo que impactó directamente en el cuello de Lezcano. Tras el ataque, escapó de la escena mientras allegados asistían a la víctima y la trasladaban de urgencia al hospital.

Los médicos confirmaron que la lesión provocó daños irreversibles que derivaron en una parálisis permanente. Desde entonces, el joven permanece internado bajo cuidados intensivos.

La investigación permitió identificar al presunto autor del disparo, quien continúa prófugo. Durante el fin de semana se realizaron allanamientos para intentar localizarlo, aunque hasta el momento no se concretó ninguna detención. La Policía mantiene activa la búsqueda.

La madre de la víctima, Valeria, expresó su dolor e indignación por lo ocurrido. “Lo traté como un hijo. Era supuestamente el mejor amigo de Elías y nos pagó de esta manera”, manifestó.

Además, reclamó avances en la causa y pidió justicia para su hijo. “Tenemos dolor e impotencia. No puede ser que mi hijo esté postrado en una cama y él subiendo fotos como si nada. Lo único que pedimos es que la Justicia haga algo”, sostuvo.

La causa es investigada por la Justicia marplatense, que busca determinar con precisión las circunstancias del ataque y definir si el hecho encuadra como lesiones gravísimas o tentativa de homicidio.