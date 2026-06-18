Una nueva estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío” tuvo como víctima a una vecina de 80 años de Venado Tuerto, quien entregó entre 8.000 y 9.000 dólares tras ser engañada por delincuentes que se hicieron pasar por empleados de ANSES.

La investigación, encabezada por el fiscal Damián Cassullo, derivó en la imputación de Verónica Lucía Ch., de 27 años, y Diego Martín C., ambos domiciliados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La audiencia imputativa se realizó este miércoles 17 de junio.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 27 de marzo de 2026 en una vivienda ubicada sobre calle Moreno. La mujer recibió varios llamados telefónicos en los que le informaron falsamente que debía entregar sus ahorros para realizar un supuesto trámite relacionado con la actualización de datos y el reemplazo de billetes.

Los estafadores le indicaron que un supuesto agente de ANSES, identificado como “Cristian González”, pasaría por su domicilio para retirar el dinero. Minutos después, un hombre se presentó en la vivienda y logró ganarse la confianza de la víctima.

De acuerdo con la investigación, Diego Martín C. habría sido quien se hizo pasar por el falso empleado. Una vez dentro de la casa, recibió de manos de la jubilada una suma estimada entre 8.000 y 9.000 dólares. Además, habría consultado si existía más dinero en el inmueble y revisado distintos sectores de la vivienda antes de retirarse.

Por su parte, Verónica Lucía Ch. fue imputada por haber colaborado de manera esencial en la maniobra. La Fiscalía sostiene que aportó recursos logísticos vinculados al vehículo utilizado durante el hecho, información que surgió a partir de registros de cámaras de seguridad y otras tareas investigativas.

El avance de la causa permitió realizar allanamientos el pasado 10 de junio en distintos domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y documentación considerada relevante para la investigación.

La Justicia imputó al hombre como coautor del delito de estafa consumada, mientras que la mujer fue acusada como partícipe primaria. Ambos permanecerán en prisión preventiva hasta el 11 de agosto de 2026.

Desde la Justicia recordaron que el “cuento del tío” sigue siendo una de las modalidades más utilizadas para engañar a adultos mayores. Por ello, recomiendan desconfiar de llamados telefónicos que soliciten dinero, datos personales o entregas de efectivo en domicilios particulares.