Una amenaza de bomba obligó este lunes por la tarde a evacuar el edificio del Ministerio de Economía de la Nación, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Policía Federal Argentina, que activaron los protocolos de seguridad correspondientes.

Según informaron fuentes policiales, el Escuadrón Antibombas trabajó en el lugar realizando una inspección de emergencia para verificar la situación y descartar cualquier riesgo dentro de las instalaciones.

Mientras se desarrollaban las tareas de control, los trabajadores del Palacio de Hacienda permanecieron fuera del edificio. Con el correr de los minutos, algunos empleados comenzaron a regresar de manera paulatina una vez que avanzó el procedimiento de seguridad.

Además, varios vehículos de la Policía Federal permanecieron apostados en las inmediaciones de la Casa Rosada como parte del operativo preventivo.

Hasta el momento, las autoridades no informaron el hallazgo de elementos sospechosos ni brindaron detalles sobre el origen de la amenaza.