Andrés Raúl “Plin” Acosta, de 27 años y oriundo de San José del Rincón, fue detenido durante la madrugada de este lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sobre él pesaba un pedido de captura vigente por causas vinculadas a asociación ilícita y tenencia de armas de fuego.

El procedimiento fue encabezado por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) del Gobierno de Santa Fe, con la colaboración de otras fuerzas de seguridad. La detención se produjo cuando Acosta salía de un local bailable en la capital del país.

Según explicó el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, el acusado es investigado por su presunta relación con una organización criminal liderada por Francisco “Fran” Riquelme.

En ese marco, recordó que durante 2025 se realizaron allanamientos ordenados por la Fiscalía en distintos domicilios, donde se secuestraron fusiles de asalto M4 y otras armas de alto poder de fuego. De acuerdo con la investigación, existen elementos que vincularían ese arsenal con Acosta.

“Por su relación con Fran Riquelme, era una de las personas más buscadas dentro de la provincia de Santa Fe”, señaló Angelini.

Las autoridades indicaron que, al momento de ser interceptado, el sospechoso intentó escapar. Sin embargo, el operativo había sido planificado contemplando esa posibilidad, por lo que fue reducido y detenido rápidamente.

Desde el Gobierno provincial destacaron además la importancia del sistema de recompensas para obtener información sobre prófugos vinculados a organizaciones criminales. En el caso de Acosta, la recompensa ofrecida ascendía a 25 millones de pesos.

Por su parte, la subsecretaria de Inteligencia Criminal, María Virginia Villar, explicó que la captura fue resultado de tareas de análisis e investigación realizadas en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación. También destacó que la Ciope tiene como misión específica la localización de objetivos de alto perfil y remarcó que, en los últimos 23 meses, se concretaron 17 capturas de estas características.