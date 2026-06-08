La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca oficializó este lunes una medida que amplía el acceso a los beneficios del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) para algunos sectores del agro. La decisión fue publicada a través de la Resolución 75/2026 en el Boletín Oficial.

La normativa establece que determinadas inversiones vinculadas a la producción agropecuaria podrán ingresar al régimen sin necesidad de cumplir con el monto mínimo de inversión exigido para el resto de las actividades.

Entre los bienes alcanzados se encuentran los sistemas y equipos de riego, las mallas antigranizo y los bienes semovientes destinados a la reproducción dentro del territorio nacional.

En el caso de los sistemas de riego, se incluyen equipos como pivotes, bombas sumergibles y centrífugas, instalaciones para riego por goteo y distintos elementos destinados a optimizar el uso del agua en la producción.

Por otro lado, el beneficio también alcanza a los materiales utilizados para la protección de cultivos mediante mallas antigranizo, incluyendo postes, alambres y demás componentes necesarios para su instalación.

Respecto a los bienes semovientes, la medida contempla animales vivos de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, equina y aviar, siempre que estén destinados a reproducción y formen parte de establecimientos productivos registrados.

Además, la resolución establece requisitos vinculados a la calidad genética de los animales. Solo podrán acceder a los beneficios aquellos ejemplares considerados puros de pedigrí, puros registrados o provenientes de programas de mejoramiento genético y empresas certificadas.

Los productores alcanzados podrán acceder a herramientas fiscales como la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución de créditos fiscales del IVA para inversiones productivas.