La Provincia de Santa Fe continúa con las obras de infraestructura para los Juegos Suramericanos 2026 y avanza en la construcción del Centro de Tiro Deportivo de Recreo, que ya supera el 90 % de ejecución. Entre los trabajos más recientes se destaca la finalización del montaje de butacas destinadas al público y espectadores.

El complejo, ubicado en el predio del ex Liceo Militar General Belgrano, fue diseñado bajo estándares internacionales para albergar competencias oficiales de tiro deportivo durante los Juegos y convertirse luego en un espacio de referencia para el alto rendimiento en el país.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que estas inversiones forman parte de la estrategia provincial para posicionar a Santa Fe como un polo deportivo de relevancia nacional e internacional. Además, destacó que las obras dejarán un legado permanente para las futuras generaciones de deportistas.

Actualmente, las tareas se concentran en las terminaciones interiores y la colocación de equipamiento. Entre ellas, se realiza la instalación de revestimientos de madera semidura en los sectores de parabalas de los campos de tiro de 25 y 50 metros, elementos fundamentales para garantizar la seguridad reglamentaria de la disciplina.

Por otra parte, ya concluyó la colocación de las butacas. El recinto contará con capacidad para unas 450 personas en los campos de tiro y otras 210 en el sector de escopeta, permitiendo recibir competencias internacionales y eventos de gran convocatoria.

Además de la infraestructura deportiva, el Gobierno provincial ejecutará mejoras urbanas en el entorno. Las obras incluyen apertura y prolongación de calles, iluminación, mobiliario urbano y conexiones de agua y cloacas que beneficiarán tanto al complejo como a futuras construcciones de la zona.

El Centro de Tiro Deportivo contará con 30 líneas de tiro para 10 metros, 20 para 25 metros, 30 para 50 metros y tres campos de escopeta para las disciplinas Skeet y Trap. También dispondrá de espacios complementarios para delegaciones, organización de competencias y público, con accesos diferenciados y criterios de accesibilidad universal.