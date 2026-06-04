La educación ocupa actualmente el séptimo lugar entre los problemas que más preocupan a los argentinos, según un informe elaborado por Argentinos por la Educación a partir de datos de Latinobarómetro y de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés.

El estudio indica que apenas el 5% de la población identifica a la educación como el principal problema del país. Por delante aparecen cuestiones vinculadas a la economía, la política, el desempleo y la inseguridad, que concentran la mayor atención de la ciudadanía.

A nivel regional, la situación es similar. En América Latina, solo el 3,4% de los encuestados considera a la educación como la principal preocupación. Los únicos países donde este tema figura entre los cinco principales problemas son Brasil, con un 10%, y Uruguay, con un 8%.

El informe también muestra diferencias según el perfil de los encuestados. La preocupación por la educación es mayor entre las mujeres, los jóvenes y las personas de nivel socioeconómico más alto. Entre quienes tienen entre 26 y 40 años, el 7% considera que la educación es el principal problema del país, mientras que entre los mayores de 61 años la cifra baja al 4%.

Además, los resultados reflejan una baja satisfacción con las políticas educativas nacionales. Desde 2018, la aprobación de esta área se mantuvo generalmente entre el 20% y el 35%, alcanzando en marzo de 2026 un nivel cercano al 28%.

Los especialistas consultados advirtieron que, aunque las urgencias económicas y sociales suelen desplazar a la educación del debate público, fortalecer el sistema educativo sigue siendo una condición fundamental para el desarrollo del país y para generar mayores oportunidades de inclusión y progreso.