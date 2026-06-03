El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría reunirse en el futuro con el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en el marco de las negociaciones que mantienen ambos países para intentar poner fin al conflicto que atraviesa la región.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista concedida a un podcast del New York Post, donde Trump se mostró optimista respecto al diálogo con el gobierno iraní.

“Me gustaría reunirme. Nos estamos llevando bastante bien. Probablemente me reúna con él en algún momento”, expresó el mandatario estadounidense al ser consultado sobre la posibilidad de un encuentro cara a cara.

La declaración llega en un momento clave para las conversaciones diplomáticas entre Washington y Teherán, mientras ambas partes buscan avanzar en acuerdos que permitan reducir las tensiones y acercar posiciones para alcanzar una solución al conflicto.

Por el momento no se confirmó una fecha ni detalles de una eventual reunión, aunque las palabras de Trump reflejan una disposición al diálogo en medio de un escenario internacional de alta complejidad.