Villa Cañás: el Newcom crece y fortalece la inclusión deportiva

Leonardo Moyano destacó el crecimiento del Newcom en Villa Cañás

En una nueva edición de "Mano a mano con...", el ciclo de entrevistas de Sonic TV conducido por María Pelizza, el director de Deportes de la Municipalidad de Villa Cañás, Leonardo Moyano, repasó la actualidad deportiva de la ciudad, el crecimiento del Newcom y el éxito de los talleres municipales destinados a vecinos de todas las edades.

El deporte para adultos mayores sigue ganando protagonismo en Villa Cañás y una de las disciplinas que más crecimiento registra es el Newcom. Así lo destacó Leonardo Moyano, director de Deportes de la Municipalidad, durante una entrevista realizada por María Pelizza en el programa "Mano a mano con...", donde repasó distintas actividades que se desarrollan desde el área municipal.

Moyano explicó que recientemente tres equipos de Villa Cañás participaron de un torneo organizado por el Club Belgrano de Santa Isabel. La delegación estuvo integrada por dos equipos de la categoría más de 60 años y uno de más de 50, conformados por hombres y mujeres, tal como establece el reglamento de la disciplina. Los tres equipos lograron avanzar hasta las semifinales, en una experiencia que fue valorada de manera muy positiva.

El funcionario señaló que se trata de una actividad relativamente nueva en la ciudad, ya que comenzó a desarrollarse hace aproximadamente un año y medio mediante los talleres municipales. Además, remarcó que esta fue la primera participación formal en un torneo competitivo, ya que anteriormente habían participado únicamente de encuentros recreativos.

Durante la entrevista, Moyano explicó que el Newcom tiene muchas similitudes con el vóley, aunque presenta una diferencia fundamental: la pelota no se golpea, sino que se toma con las manos y se pasa entre compañeros antes de enviarla al campo rival. Esta característica permite una práctica más accesible para personas mayores, promoviendo la actividad física y la integración social.

Un crecimiento que supera las expectativas

Uno de los datos más destacados es la evolución que tuvo la disciplina en muy poco tiempo. Según indicó Moyano, durante el primer año participaron principalmente mujeres y luego comenzaron a incorporarse hombres, lo que permitió ampliar considerablemente la convocatoria.

Actualmente, el grupo cuenta con alrededor de 40 participantes entre hombres y mujeres. El crecimiento fue tan importante que este año Villa Cañás pudo inscribir dos equipos para competir en Santa Fe en Movimiento, algo que no había sido posible durante la edición anterior por falta de jugadores.

El director de Deportes destacó además que el impacto del Newcom trasciende lo deportivo. Muchos participantes comenzaron a compartir actividades fuera de los entrenamientos, fortaleciendo vínculos sociales y generando nuevos grupos de amistad.

Incluso durante el verano, cuando los talleres municipales se encontraban en receso, los propios jugadores continuaron reuniéndose por iniciativa propia en el predio del ferrocarril. Allí adquirieron una red, pelotas y acondicionaron un espacio para seguir practicando. Actualmente, además de las clases oficiales de los viernes, el grupo también se reúne los lunes y miércoles para entrenar.

Moyano también agradeció el acompañamiento de la senadora provincial Leticia Di Gregorio, quien colaboró con aportes destinados a la confección de las camisetas que hoy utiliza el equipo local.

Santa Fe en Movimiento y la participación de los adultos mayores

Durante la charla, el funcionario también explicó el funcionamiento del programa provincial Santa Fe en Movimiento, que reúne distintas competencias para estudiantes, clubes y adultos mayores.

En este marco, recordó que durante la edición anterior representantes de Villa Cañás lograron llegar hasta la instancia nacional en disciplinas como el truco, demostrando la importancia de generar espacios de participación para los adultos mayores.

"Lo importante es que la gente se mueva, participe y comparta actividades con otras personas", resumió Moyano durante la entrevista.

Otro de los temas abordados fue el funcionamiento de la colonia de PAMI, una propuesta que cada año reúne a decenas de adultos mayores de la ciudad.

Moyano explicó que actualmente la actividad se desarrolla en las instalaciones del Club Sportsman debido a que cuenta con pileta climatizada, uno de los espacios más valorados por los participantes. Este año se registraron cerca de 50 inscriptos y las actividades continúan desarrollándose con una importante concurrencia.

Además, adelantó que existe la posibilidad de continuar con propuestas durante el invierno, siempre que las gestiones con PAMI avancen favorablemente.

Moyano también destacó el presente de los talleres deportivos municipales, que registran una importante convocatoria en prácticamente todas sus disciplinas.

Entre las actividades más concurridas mencionó el vóley competitivo femenino, el vóley infantil, la equitación, la equinoterapia, el ajedrez y la calistenia, una propuesta incorporada este año que rápidamente alcanzó su cupo máximo y cuenta incluso con lista de espera.

"Los talleres están llenos y siguen creciendo año tras año", destacó el director de Deportes, quien valoró el compromiso de profesores, alumnos y familias.

Pensando en los próximos meses, la Dirección de Deportes ya trabaja junto al resto de las áreas municipales en la organización de las actividades de las vacaciones de invierno y de los festejos por el Día del Niño.

Moyano señaló que el objetivo es seguir incorporando nuevas propuestas y mejorar año tras año cada una de las actividades que se realizan para la comunidad.

Finalmente, invitó a quienes todavía no participan de alguna disciplina a acercarse a la oficina de Deportes, ubicada en el Centro Cultural, para conocer todas las opciones disponibles.

"Que se animen a sumarse. El deporte hace bien al cuerpo, a la cabeza y también ayuda a encontrar nuevos grupos de amigos", concluyó.