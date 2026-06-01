Agroexportadoras liquidaron US$ 2.677 millones en mayo

Las cámaras del sector informaron un aumento del 7% respecto de abril. Sin embargo, el ingreso de divisas se ubicó por debajo de los niveles registrados un año atrás.
 
Economía01/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que durante mayo las empresas agroexportadoras liquidaron US$ 2.677 millones.

El monto representa un incremento del 7% en comparación con abril, aunque muestra una caída interanual del 12% frente al mismo mes de 2025.

Con este resultado, el acumulado de los primeros cinco meses del año alcanzó los US$ 10.343 millones. Según los datos difundidos por las entidades, esta cifra es un 11,7% inferior a la registrada en igual período del año pasado.

Desde CIARA y CEC señalaron que durante mayo se observó una mejora en los embarques y en el ingreso de camiones a los puertos, impulsada principalmente por la recuperación de las ventas de maíz destinadas a la exportación.

No obstante, explicaron que la diferencia respecto de 2025 responde fundamentalmente a los menores precios internacionales de los productos agrícolas, lo que impactó en el ingreso de divisas pese al mayor movimiento comercial.

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