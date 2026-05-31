La discusión dentro del Gobierno nacional volvió a quedar expuesta en torno a la estrategia que debería adoptar la administración de Javier Milei para avanzar con su agenda legislativa y, al mismo tiempo, comenzar a proyectar el escenario electoral de 2027.

Según trascendió, existen dos posiciones bien diferenciadas dentro de la mesa política oficialista. Por un lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial Santiago Caputo consideran necesario construir acuerdos más amplios con los gobernadores, tanto para garantizar respaldo legislativo como para fortalecer la gobernabilidad y los futuros desafíos electorales.

Desde ese sector sostienen que lograr consensos con los mandatarios provinciales permitiría dar mayor estabilidad a la gestión y facilitar la aprobación de proyectos en el Congreso. Además, entienden que los gobernadores difícilmente acompañen iniciativas importantes sin contar con certezas sobre el futuro político de esas alianzas.

Por otro lado, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, consideran prematuro abrir negociaciones electorales. La postura de este grupo es concentrarse en la gestión y dejar las definiciones políticas para después del Mundial de Fútbol 2026.

Dentro del oficialismo aseguran que actualmente predomina la visión impulsada por Karina Milei, quien mantiene un rol central en la definición de las estrategias electorales y en el armado político de La Libertad Avanza.

Mientras tanto, el Gobierno continúa trabajando en la construcción de consensos para impulsar las leyes que forman parte de su agenda legislativa. En paralelo, mantiene canales de diálogo con distintos gobernadores, aunque sin avanzar por ahora en acuerdos electorales formales.

De cara al segundo semestre del año, se espera que el debate sobre alianzas y estrategias para las elecciones presidenciales de 2027 gane protagonismo dentro de la coalición gobernante.