Carmen inauguró un nuevo SUM para adultos mayores

El Hogar de Adultos Mayores Padre Walter Castellini, de la localidad de Carmen, inauguró el pasado viernes 22 de mayo su nuevo Salón de Usos Múltiples. Se trata de un espacio pensado para fortalecer la contención, la recreación y la vida cotidiana de los residentes.

El SUM fue diseñado para la realización de talleres, actividades compartidas y propuestas que promuevan el acompañamiento de los adultos mayores. Desde la institución remarcaron que el objetivo es brindar un lugar cómodo, cálido y funcional para generar nuevos momentos de encuentro.

La concreción del proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto entre el personal del hogar y la colaboración de la comunidad. Vecinos y vecinas aportaron muebles, ventiladores y también participaron mediante la compra de rifas, lo que permitió avanzar con el equipamiento del salón.

Además, el personal de la institución tuvo un rol clave en las tareas de pintura, refacción y acondicionamiento del lugar. Según indicaron, el compromiso del equipo fue fundamental para transformar el espacio y dejarlo en condiciones para su uso.

Con esta inauguración, el Hogar Padre Walter Castellini suma un nuevo ámbito destinado al bienestar de sus residentes. El salón busca convertirse en un punto de encuentro, alegría y cuidado para los adultos mayores que viven en la institución.