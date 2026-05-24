La ciudad de Rosario fue sede de una nueva edición de Vincular Inteligente 2026, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Santa Fe que busca fortalecer la articulación entre el sector público, privado y empresas tecnológicas para avanzar en procesos de modernización y desarrollo productivo.

La actividad se llevó adelante en La Fluvial y contó con la participación del gobernador Maximiliano Pullaro, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, funcionarios provinciales, empresas y representantes del ecosistema tecnológico.

Durante la jornada se concretaron 750 reuniones de negocios y participaron más de 201 empresas proveedoras de soluciones inteligentes, además de más de 400 compradores y visitantes. También hubo una exposición con 34 stands, integrados por 26 empresas y ocho instituciones seleccionadas entre 90 postulantes.

En ese marco, Puccini destacó el rol del Estado como articulador entre distintos actores del sistema productivo. “Hoy juntamos los motores del desarrollo de la provincia de Santa Fe”, afirmó el ministro, al remarcar que el objetivo es generar espacios para que empresas y gobiernos encuentren herramientas tecnológicas aplicables a la gestión y la producción.

Asimismo, explicó que uno de los ejes centrales es avanzar hacia ciudades más inteligentes y eficientes, incorporando tecnología en áreas vinculadas a servicios públicos, seguridad, sustentabilidad y competitividad de las pymes.

Por otro lado, el secretario de Desarrollo Industrial, Guillermo Beccani, señaló que estas iniciativas forman parte de una estrategia provincial para sostener la actividad económica y generar nuevas oportunidades frente a un contexto complejo.

La ronda reunió a empresas privadas interesadas en optimizar procesos productivos, organismos públicos, municipios y comunas que trabajan en modelos de ciudades inteligentes, además de desarrolladores y consultoras vinculadas con internet de las cosas (IoT), movilidad, energía, conectividad, seguridad urbana y plataformas digitales.

Además de las reuniones comerciales, el evento incluyó charlas y paneles sobre innovación aplicada, transformación productiva y nuevas tendencias tecnológicas. También se presentó Timbó Compras, una plataforma digital diseñada para agilizar y transparentar los procesos de vinculación entre proveedores y el Estado.