La Municipalidad de Villa Cañás continúa llevando adelante acciones destinadas a mejorar la higiene urbana y optimizar los servicios públicos de la ciudad. En ese marco, se concretó la adquisición de 30 nuevos contenedores para residuos domiciliarios.

Los nuevos dispositivos ya fueron distribuidos en diferentes sectores de la ciudad y, además, algunos se utilizaron para reemplazar contenedores que presentaban deterioro por el uso cotidiano.

Desde el Municipio señalaron que esta incorporación representa un avance importante tanto en términos de seguridad como de higiene, beneficiando a los vecinos y al personal encargado de las tareas de recolección de residuos. Además, remarcaron que estos elementos permiten facilitar el trabajo diario y contribuir a mantener los espacios públicos en mejores condiciones.

En este sentido, destacaron que la iniciativa forma parte de una política permanente destinada a fortalecer los servicios públicos y promover mejores condiciones ambientales para toda la comunidad.

Por otra parte, recordaron a los vecinos la importancia del correcto uso de los contenedores. Indicaron que está prohibido arrojar brasas, escombros, tierra, animales muertos y hojas secas, ya que pueden generar inconvenientes en el funcionamiento del sistema. Solamente está permitido depositar residuos domiciliarios correctamente embolsados.