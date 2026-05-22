En las últimas horas se registró un accidente vial sobre la Ruta Provincial 50, en el tramo que une las localidades de Vedia y General Arenales.

Por causas que se intentan establecer, un camión que transportaba soja terminó volcado sobre la calzada a la altura del kilómetro 595.

El vehículo era conducido por un hombre oriundo de Wheelwright, provincia de Santa Fe, quien viajaba acompañado. Según los primeros reportes de salud, ambos ocupantes no sufrieron lesiones de consideración.

De acuerdo con la información policial, no se constató la participación de terceros ni la intervención de otro vehículo en el siniestro.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Vedia, Bomberos Voluntarios y personal médico con una ambulancia del Hospital Municipal.

Debido a que parte de la carga quedó derramada sobre la cinta asfáltica, las fuerzas de seguridad y rescate realizaron tareas de despeje y limpieza para liberar la traza.