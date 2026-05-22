Volcó un camión con soja en Ruta 50

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 595, entre Vedia y General Arenales. El conductor, oriundo de Wheelwright, y su acompañante no sufrieron lesiones de consideración.
 
Regionales22/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

En las últimas horas se registró un accidente vial sobre la Ruta Provincial 50, en el tramo que une las localidades de Vedia y General Arenales.

Por causas que se intentan establecer, un camión que transportaba soja terminó volcado sobre la calzada a la altura del kilómetro 595.705859667_18086176793377787_1161350912994130483_n

El vehículo era conducido por un hombre oriundo de Wheelwright, provincia de Santa Fe, quien viajaba acompañado. Según los primeros reportes de salud, ambos ocupantes no sufrieron lesiones de consideración.

De acuerdo con la información policial, no se constató la participación de terceros ni la intervención de otro vehículo en el siniestro.705088140_18086176802377787_6650389901403254592_n

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Vedia, Bomberos Voluntarios y personal médico con una ambulancia del Hospital Municipal.

Debido a que parte de la carga quedó derramada sobre la cinta asfáltica, las fuerzas de seguridad y rescate realizaron tareas de despeje y limpieza para liberar la traza.

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