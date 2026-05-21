La asistencia al nivel inicial en Argentina mostró avances durante la última década, aunque todavía persisten importantes desigualdades sociales en el acceso a la educación temprana. Un informe de Argentinos por la Educación reveló que solo el 41% de los niños de 3 años pertenecientes a los sectores más vulnerables asiste al jardín.

Según los datos más recientes correspondientes a 2024, el 83% de los niños argentinos de entre 3 y 5 años concurre al nivel inicial. La cifra ubica al país en niveles similares a Chile y Perú, aunque todavía por debajo de Uruguay, que lidera la región con una cobertura del 93%.

El estudio señala que el mayor problema se concentra en las edades más tempranas. Mientras la asistencia escolar alcanza el 91% a los 4 años y el 98% a los 5 años, a los 3 años desciende al 55%. Además, las diferencias económicas generan una fuerte brecha: en hogares de ingresos medios la cobertura llega al 71%, mientras que en los sectores con mayores recursos alcanza el 63%.

Las desigualdades aparecen incluso antes. A los 2 años, apenas el 10% de los niños de los hogares más pobres accede a espacios educativos, frente al 44% en los sectores de mayores ingresos.

En este marco, especialistas remarcaron que la educación temprana no solo mejora el aprendizaje, sino que también impacta en el entorno familiar. Investigadores sostienen que los niños que acceden a estos espacios reciben mayores estímulos vinculados con la lectura, los juegos y otras prácticas que fortalecen el desarrollo emocional y cognitivo.

Por otro lado, el informe advierte que todavía existen desafíos pendientes vinculados con la cobertura de niños de entre 0 y 2 años, el ausentismo escolar y la necesidad de ampliar una oferta educativa más equitativa para los sectores de menores recursos.